Виталий Гурков: Для белорусов все реально
- 9.08.2017, 14:19
Народный чемпион поддержал лучшего лыжника в истории Беларуси Сергея Долидовича.
Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.
В эфире «Еврорадио» 12-кратный чемпион мира по муай-тай, который таким же образом собирал средства для поездки на чемпионат мира, заявил, что собрать необходимую Долидовичу сумму вполне реально.
«Мне кажется, что для белорусов всё реально. Главное, чтобы была цель», — отметил Гурков.
Напомним, что 3 тысячи евро, необходимые для поездки Виталия Гуркова на чемпионат мира, были собраны всего за 8 часов.
44-летнего лыжника Сергея Долидовича не включили в национальную сборную, посчитав слишком старым. Долидович участвовал под флагом Беларуси уже в шести Олимпиадах. Теперь он хочет попробовать свои силы в седьмой. Для участия в Олимпиаде ему необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор средств проходит на краудфандинговой платформе Talaka.by.