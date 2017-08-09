Виталий Гурков: Для белорусов все реально 9.08.2017, 14:19

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Народный чемпион поддержал лучшего лыжника в истории Беларуси Сергея Долидовича.

Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

В эфире «Еврорадио» 12-кратный чемпион мира по муай-тай, который таким же образом собирал средства для поездки на чемпионат мира, заявил, что собрать необходимую Долидовичу сумму вполне реально.

«Мне кажется, что для белорусов всё реально. Главное, чтобы была цель», — отметил Гурков.

Напомним, что 3 тысячи евро, необходимые для поездки Виталия Гуркова на чемпионат мира, были собраны всего за 8 часов.

44-летнего лыжника Сергея Долидовича не включили в национальную сборную, посчитав слишком старым. Долидович участвовал под флагом Беларуси уже в шести Олимпиадах. Теперь он хочет попробовать свои силы в седьмой. Для участия в Олимпиаде ему необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор средств проходит на краудфандинговой платформе Talaka.by.