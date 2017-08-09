закрыть
9 августа 2017, среда, 15:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Репортаж из сердца Мордора

3
  • Александр Тверской
  • 9.08.2017, 14:26

Про Россию надобно? Пожалуйста.

Живу я в этой России, в самом сердце Мордора и вот как за последние годы изменилась обстановка по моим наблюдениям.

Как на дрожжах выросли организации, занимающиеся микрокредитованием. Еще пару лет назад их не было вообще, а теперь около каждого метро по несколько штук. Стремительно нищающему населению предлагают взять несколько тысяч рублей под 100-200 процентов. Есть спрос - есть предложение.

Листовки, которые были еще какое-то время назад на каждом столбе, где предлагалось все - от поддельных прав и разрешения на оружие до быстрой ссуды в несколько миллионов по паспорту, снова, как мухи облепили каждую поверхность в городе. Мошеннический криминал расправляет крылышки.

Если раньше попрошаек как-то в один момент не стало, то сейчас цыгане с грудными детьми на улице, на остановках, около метро - обычное дело. И не только цыгане - количество пропитых лиц, люмпенов, нищих, выросло в разы. Если Россия уже спилась и пьет давно уже только боярышник, потому что денег на водку нет, то Москва пока потихоньку начинает. Кстати, спилась ли только? Не-а. Еще скололась (только про это никто не говорит) и эпидемия СПИДа по просторам духовным гуляет меж березок да церквушек.

Кстати, кто вам говорит, что средняя зарплата в Москве - 40,50,60 тысяч, то можете смело посылать этого субъекта на три буквы. Средняя зарплата в Москве 25-30 тысяч рублей. Задержки денег регулярные, сокращения массовые на предприятиях, в частных фирмах. Пока в 14 миллионом городе эти факты еще успевают растворяться за мнимым благополучием, за красивыми витринами, но социальная напряженность растет. Бизнес уходит с головой в тень и во взятки. На улицах стреляют людей, заказные убийства стали нормой. В регионах же криминал не просто чувствует себя прекрасно, а сросся с властью в буквальном смысле. Мент там - бандит, а бандит - мент. "Груз-200", "Майор", "Левифиан", "Дурак" - вот это все сейчас обыденность.

Чего еще про Россию. Управляет ей диктатор, который пересидел Брежнева. Вот за щукой недавно два часа гонялся. А 70 процентов страны без газа. За чертой бедности 30 млн человек разлагается. Пенсии по 6000 рублей. Еще чего-нибудь? Ну, в тюрьмах пытают, в отделениях полиции пытают, взятки дают все и всем, инакомыслие преследуется. Пару войн ведем с чужими народами. Вот на 30 000 койкомест в больницах стало меньше - сократили. Да и больницы закрывают - десятками. Зато церкви строят - тысячами.

Еще про Россию? Техногенные катастрофы, отсутствие дорог в принципе, зашкаливающий процент бытового насилия - это наши будни. Куда ни ткни - деградация, разруха и жестокость. А щуку хорошую поймал, 21 кг. Только и здесь брехня - максимум 6. Он ведь карлик, по фотографии можно сопоставить размеры рыбки, его рост, но не суть. Еще? Пару сотен убитых журналистов за его правление перечислить? Или открыть великую тайну, что в регионах работы вообще НЕТ? Страна конченная. Про нее неинтересно даже думать - сгинула бы поскорее, всем бы облегчение было.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Александр Тверской facebook.com


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов