Репортаж из сердца Мордора 3 Александр Тверской

9.08.2017, 14:26

Про Россию надобно? Пожалуйста.

Живу я в этой России, в самом сердце Мордора и вот как за последние годы изменилась обстановка по моим наблюдениям.

Как на дрожжах выросли организации, занимающиеся микрокредитованием. Еще пару лет назад их не было вообще, а теперь около каждого метро по несколько штук. Стремительно нищающему населению предлагают взять несколько тысяч рублей под 100-200 процентов. Есть спрос - есть предложение.

Листовки, которые были еще какое-то время назад на каждом столбе, где предлагалось все - от поддельных прав и разрешения на оружие до быстрой ссуды в несколько миллионов по паспорту, снова, как мухи облепили каждую поверхность в городе. Мошеннический криминал расправляет крылышки.

Если раньше попрошаек как-то в один момент не стало, то сейчас цыгане с грудными детьми на улице, на остановках, около метро - обычное дело. И не только цыгане - количество пропитых лиц, люмпенов, нищих, выросло в разы. Если Россия уже спилась и пьет давно уже только боярышник, потому что денег на водку нет, то Москва пока потихоньку начинает. Кстати, спилась ли только? Не-а. Еще скололась (только про это никто не говорит) и эпидемия СПИДа по просторам духовным гуляет меж березок да церквушек.

Кстати, кто вам говорит, что средняя зарплата в Москве - 40,50,60 тысяч, то можете смело посылать этого субъекта на три буквы. Средняя зарплата в Москве 25-30 тысяч рублей. Задержки денег регулярные, сокращения массовые на предприятиях, в частных фирмах. Пока в 14 миллионом городе эти факты еще успевают растворяться за мнимым благополучием, за красивыми витринами, но социальная напряженность растет. Бизнес уходит с головой в тень и во взятки. На улицах стреляют людей, заказные убийства стали нормой. В регионах же криминал не просто чувствует себя прекрасно, а сросся с властью в буквальном смысле. Мент там - бандит, а бандит - мент. "Груз-200", "Майор", "Левифиан", "Дурак" - вот это все сейчас обыденность.

Чего еще про Россию. Управляет ей диктатор, который пересидел Брежнева. Вот за щукой недавно два часа гонялся. А 70 процентов страны без газа. За чертой бедности 30 млн человек разлагается. Пенсии по 6000 рублей. Еще чего-нибудь? Ну, в тюрьмах пытают, в отделениях полиции пытают, взятки дают все и всем, инакомыслие преследуется. Пару войн ведем с чужими народами. Вот на 30 000 койкомест в больницах стало меньше - сократили. Да и больницы закрывают - десятками. Зато церкви строят - тысячами.

Еще про Россию? Техногенные катастрофы, отсутствие дорог в принципе, зашкаливающий процент бытового насилия - это наши будни. Куда ни ткни - деградация, разруха и жестокость. А щуку хорошую поймал, 21 кг. Только и здесь брехня - максимум 6. Он ведь карлик, по фотографии можно сопоставить размеры рыбки, его рост, но не суть. Еще? Пару сотен убитых журналистов за его правление перечислить? Или открыть великую тайну, что в регионах работы вообще НЕТ? Страна конченная. Про нее неинтересно даже думать - сгинула бы поскорее, всем бы облегчение было.

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