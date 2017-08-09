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В Аргентине нашли останки самого большого в мире динозавра

  • 9.08.2017, 14:34
Фото: A. Otero / livescience.com

Патагонский гигант весил 70 тонн.

Самый большой в мире динозавр, живший 100 млн лет назад травоядный Patagotitan mayorum, весил 70 тонн, его длина достигала 37 м, а высота – 6 м, выяснили ученые. Останки шести особей, всего около 200 костей, были найдены в 2012 году в Аргентине. О результатах исследования сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B (перевод – gazeta.ru).

Анализ костей показал, что особи даже не достигли своего максимального размера. Исследователи предполагают, что они могли умереть от жажды – возможно, вместе с другими травоядными динозаврами Patagotitan mayorum приходили на водопой к озеру, которое высыхало в периоды засух, и животные умирали у его берегов. А динозавры-падальщики, поедавшие останки погибших животных, втаптывали их кости глубоко в глину, что и поспособствовало сохранности.

Изображение: Jorge Gonzalez / livescience.com
Фото: Jose Maria Farfaglia / livescience.com

Patagotitan mayorum, как и некоторые другие обнаруженные на территории Аргентины виды, относится к группе титанозавров. В юрском и меловом периодах титанозавры жили на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Ученые пока не могут точно сказать, что спровоцировало появление таких гигантских видов. Они связывают это с увеличением разнообразия растений и, соответственно, расширением рациона травоядных динозавров.


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