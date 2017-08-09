Два белоруса забрались на главную телебашню Минской области 2 9.08.2017, 14:50

Телебашня в Колодищах, фото wikimapia.org

На телебашню можно попасть, минуя охрану.

Двое жителей Минска забрались на телебашню высотой 350 метров, которая находится в районе поселка Колодищи и сняли процесс на видео. При этом они прошли охрану, которая стоит на входе на территорию телебашни, пишет «Белсат».

Сами ребята называют свое занятие модным словом «руфинг» а себя – «руферами». Такие люди имеют необычное хобби – забираться на высотные сооружения. Обычно они снимают видео для специальных блогов в YouTube.

Телебашня в Колодищах обеспечивает цифровое телевещание, ретранслируя на Минск и Минскую область сигнал всех государственных пропагандистских каналов и радио. Она достигает 350 метров в высоту и находится под охраной. За проникновение на телебашню без разрешения предусмотрена административная ответственность.

«На входе стоял пост охраны, кто-то из охранников ходил по территории еще. Я даже сам не знаю, как мы прошли их. Пока искали, с какой стороны лучше забраться, то старались не попадаться на глаза. Ну, а когда были уже наверху – не понимаю, почему нас не заметила охрана», – рассказал один из руферов Иван Л.

По словам другого любителя руфинга, который забрался на эту телебашню, посмотрев видео на YouTube-канале Ивана, «охрана есть, но она не смотрит вообще, сидит в белом домике».

Неизвестно, входят ли телебашни в список стратегических объектов, так как этого списка нет в открытом доступе, он предназначен для внутреннего пользования правоохранителями.