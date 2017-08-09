закрыть
9 августа 2017, среда, 15:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Навальный показал замки Ротенбергов

  • 9.08.2017, 15:05

Российский оппозиционер с помощью дрона снял дворцы друзей Путина на Рублевке и в Италии.

«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел.

Вот и с Ротенбергами так. О них и об их имуществе говорят бесконечно, но никто ни разу не видел.

Исправляем ситуацию. Конечно, все имущество в одном ролике не покажешь, но с удовольствием демонстрируем вам знаменитые супердворцы на Рублевке и — эксклюзив — имение Игоря Ротенберга в Италии.

Игорь Ротенберг — это тот самый, которому фактически принадлежит система «Платон», обирающая дальнобойщиков, поэтому смотреть пролет над оливковыми деревьями и виноградниками мы пригласили парочку водителей грузовиков. Именно их комментарии послушать особенно любопытно.

Заодно напоминаем всем, откуда есть пошли Ротенберги, кто они такие и на чем зарабатывают», - написал Алексей Навальный на своем сайте.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов