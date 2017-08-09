Навальный показал замки Ротенбергов
- 9.08.2017, 15:05
Российский оппозиционер с помощью дрона снял дворцы друзей Путина на Рублевке и в Италии.
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел.
Вот и с Ротенбергами так. О них и об их имуществе говорят бесконечно, но никто ни разу не видел.
Исправляем ситуацию. Конечно, все имущество в одном ролике не покажешь, но с удовольствием демонстрируем вам знаменитые супердворцы на Рублевке и — эксклюзив — имение Игоря Ротенберга в Италии.
Игорь Ротенберг — это тот самый, которому фактически принадлежит система «Платон», обирающая дальнобойщиков, поэтому смотреть пролет над оливковыми деревьями и виноградниками мы пригласили парочку водителей грузовиков. Именно их комментарии послушать особенно любопытно.
Заодно напоминаем всем, откуда есть пошли Ротенберги, кто они такие и на чем зарабатывают», - написал Алексей Навальный на своем сайте.