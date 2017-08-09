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Конрад Павлик: Дело не в политике, Польшу беспокоит безопасность БелАЭС

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  • 9.08.2017, 15:18
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Конрад Павлик
Фото: PAP

Посол Польши в Минске ответил белорусскому МИДу.

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявления польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского насчет Белорусской АЭС и для беседы был приглашен Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

"Встреча состоялась, стороны обменялись мнениями. Посол Павлик обратил внимание на то, что прежде всего нас интересует вопрос безопасности Белорусской АЭС и что ни в коем случае Польша не намерена политизировать этот вопрос", ― прокомментировали euroradio.fm результаты этой встречи в посольстве Польши.

Посол Конрад Павлик и министр иностранных дел Польши Витольд Вашчиковский

Напомним, на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в комментарии РИА "Новости", что его государство не будет покупать электроэнергию с БелАЭС. Со своей стороны, белорусский МИД подчеркивает, что претензий или сомнений по поводу безопасности БелАЭС поляки не выказывали ни на двустороннем уровне, ни в рамках существующих международных форматов. Белорусские дипломаты выражают удивление, что министр Ващиковский заявил, будто электроэнергию с БелАЭС не будут покупать в связи с "опасным технологиями", поскольку Польша сама рассматривает возможность развивать ядерную энергетику.


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