Конрад Павлик: Дело не в политике, Польшу беспокоит безопасность БелАЭС

Конрад Павлик: Дело не в политике, Польшу беспокоит безопасность БелАЭС1
- 9.08.2017, 15:18
- 2,658
Посол Польши в Минске ответил белорусскому МИДу.
Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявления польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского насчет Белорусской АЭС и для беседы был приглашен Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.
"Встреча состоялась, стороны обменялись мнениями. Посол Павлик обратил внимание на то, что прежде всего нас интересует вопрос безопасности Белорусской АЭС и что ни в коем случае Польша не намерена политизировать этот вопрос", ― прокомментировали euroradio.fm результаты этой встречи в посольстве Польши.
Напомним, на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в комментарии РИА "Новости", что его государство не будет покупать электроэнергию с БелАЭС. Со своей стороны, белорусский МИД подчеркивает, что претензий или сомнений по поводу безопасности БелАЭС поляки не выказывали ни на двустороннем уровне, ни в рамках существующих международных форматов. Белорусские дипломаты выражают удивление, что министр Ващиковский заявил, будто электроэнергию с БелАЭС не будут покупать в связи с "опасным технологиями", поскольку Польша сама рассматривает возможность развивать ядерную энергетику.