10 географических карт, навсегда меняющих представление о мире 1 9.08.2017, 15:26

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Наша планета хранит гораздо больше тайн, чем кажется на первый взгляд.

Карты — это ужасно интересно. На Reddit есть отдельный (и очень оживленный) тред Map Porn, где выкладывают самые интересные и безумные карты — есть, например, карта США, на которой красным обозначены штаты, где нельзя завести лису как домашнее животное, а зеленым — где можно.

Издание popmech.ru выбрало десятку самых необычных, пользуясь только одним критерием: все они заставляют взглянуть на планету по‑новому.

1. Политическая карта Пангеи

Мы живем на больших твердых поплавках, скорлупой укрывающих море жидкого камня; поплавки — тектонические плиты — медленно движутся, и те их части, которые выступают из океана, то сходятся, то расходятся. В последний раз они сошлись 335 миллионов лет назад, образовав суперконтинент Пангею. О том, что Пангея — не выдумка, свидетельствуют останки палеогеновых животных: например, на юге Африки и в южной части современных Аргентины и Чили жили совершенно одинаковые мезозавры. О том, как материки поведут себя в будущем (и как дрейфовали в прошлом) мы писали недавно в обзоре видео, а теперь предлагаем вам взглянуть на карту Пангеи, на которую нанесли контуры современных государств. Волга впадает в Каспийский залив, выходящий прямо во всемирный океан — море Тетис. Прощайте, тибетские волны; встретимся на индо-мадагаскарской границе.

2. Антарктика без льда

Под ледяной шапкой толщиной в среднем 2,5 км, максимум — 5 км лежит самый южный материк. Две трети находится ниже уровня мирового океана, зато есть и горные цепи. Самая высокая гора — почти пятитысячник Винсон — немногим уступает Эльбрусу. Антарктические горы — это продолжение Анд (факт сам по себе завораживающий).

А еще здесь есть вулканы (немного, самый большой — Эребус) и кратер от астерооида, упавшего на Землю 250 миллионов лет назад, оставив воронку диаметром 482 километров (как от Москвы до Воронежа); это самый больше кратер на планете. Если удалить весь антарктический лед в рамках мысленного эксперимента (не учитывая повышение уровня океана после таяния), получится вот такая карта: на западе — архипелаг и высокие горы (похоже на Гавайи), на востоке — небольшой материк.

3. Страны, в которых нет McDonalds

Жизнь порой более удивительна, чем самая дикая фантазия. От карт вымышленных мы переходим к реальным, и видим… Ну вот например карту стран, в которых по состоянию на 2016 год нет ни одного ресторана McDonalds. больше всего не повезло Африке. Или повезло?

4. Окей, Google, где Солнце?

Кажется, что по территории США кто-то мазнул кистью с черной краской. Так обычно выглядят карты проекций небесных явлений — например, карты, на которых отмечают, откуда будет видно солнечное затмение. Эта карта, действительно, имеет отношение к августовскому полному солнечному затмению 2017 года, которое можно было наблюдать с территории северных штатов, но отношение это не прямое, а косвенное. Карта показывает количество запросов о солнечном затмении в Google. Черная полоса самых активных запросов почти повторяет путь затмения (ср. здесь). Но и в Техасе, откуда затмение видно не было, нашлись ужасно любопытные граждане.

5. Интернет не так глобален, как кажется

Не всем жителям Земли дано удовлетворить свое любопытство так же легко, как это делали американцы во время затмения. Эта карта показывает процент граждан, имеющих доступ к интернету. В Сомали, например, доступ есть только у каждого пятидесятого (2%). Если вы читаете это, значит, вы входите в 72% россиян с доступом к глобальной сети. Обратите внимание на Исландию: там живет 330 тысяч человек (как в Смоленске), и интернет есть у всех.

6. Поголовье рогатого скота

Сколько где живет людей, мы примерно представляем: больше всего, конечно, в Азии, меньше всего — в Сибири и в Антактиде. А где больше всего коров, коз и овец?

Конечно, в Индии. За ней в списке — Бразилия, где всего много (Бразилия, например, мировой лидер по экспорту апельсинов). Россия — на седьмом месте (больше всего коров, коз и овец у нас в Башкирии, Татарстане и Дагестане). Замыкает десятку Канада. Вместе поголовье стран первой десятки составляет больше половины глобального поголовья.

7. Карта роботизации

Эта карта — часть прошлогоднего отчета Bank of America о мировых трендах. Считали, конечно, в основном промышленных роботов. Впереди с огромным отрывом, конечно, Япония. Даже странно, что роботов предвосхитили не японские фантасты.

8. Штепсельные розетки мира

О том, как разнообразен мир, можно судить вот по этой карте. На самом деле видов штепсельных вилок гораздо больше, чем шесть, представленных на этой карте, но в последние годы унификация берет свое, и большинство непопулярных форматов уже стало историей. Обратите внимание: в большинстве вариантов кроме фазного и нулевого штырей есть еще третий — заземляющий. Вилки без «земли» используют только в Европе, США, Мексике и нескольких странах Латинской Америки.

9. Планета самолетов

Мир, нарисованный самолетами в рейсе, выглядит так. Над странами, где идет война — черные провалы, зато над океанами иногда оживленно.

10. Мирный атом

Французы — главные энтузиасты атомной энергетики: в стране работает 58 ядерных реакторов, которые обеспечивают больше 70% потребности страны в электроэнергии и дают в сумме мощность в 63,1 ГВт. В России действующих реакторов 35, общая мощность — 27,9 ГВт.