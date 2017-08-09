Госцинизм: На подготовку детей к школе «подкинут» в 10 раз меньше, чем это на самом деле стоит 3 9.08.2017, 15:44

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Или у белорусских властей просто очень плохо с математикой?

Почти 155 тысячам школьников из многодетных семей выделят к новому учебному году единовременную материальную помощь, рассказали в Минтруда.

Материальную помощь до 30% бюджета прожиточного минимума (до 59,27 рубля) выделяется на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования. Деньги получат дети из 63,6 тысячи семей.

Многодетным семьям, чтобы получить материальную помощь, нужно обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.

В то же время в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озвучили, сколько стоит подготовка 1 ребенка к школе

В этом году «оптимальная экипировка» (включая одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности и канцтовары) обойдется родителям учеников младших (I-IV) классов в 142−678 рублей (в том числе одежды и обуви на 110−429 рублей), старших (V-XI) — в 199−760 рублей (149−495 рублей соответственно).

То есть, даже если взять усредненную цифру, «помощь» от государства будет примерно в 10 раз меньше, чем стоит подготовить ребенка к школе.