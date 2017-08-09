Универсам «Центральный» откроется с бесплатным Wi-Fi и новым лого

Универсам «Центральный» откроется с бесплатным Wi-Fi и новым лого6
- 9.08.2017, 15:49
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11 августа в Минске откроется обновленный универсам «Центральный».
Ремонтировали только второй этаж, где расположен продуктовый магазин: заменили торговое оборудование, сделали общедоступный бесплатный Wi-Fi, разработали новый логотип и расширили ассортимент, пишет relax.by.
Логотип, который не раз обвиняли в копировании логотипа города Пермь, на самом деле — декоративное написание буквы «Ц» в виде покупательской корзины. Автор лого — Игорь Жук.
У сотрудников магазина теперь будет новая дизайнерская форма по индивидуальному заказу. А еще станет доступна новая бесплатная услуга «Поможем донести ваши покупки».
В день открытия покупателям обещают подарки и сюрпризы. А среди самых первых гостей проведут беспроигрышную лотерею. Будет дегустация продукции собственного производства и легендарного торта «Мечта».