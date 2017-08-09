закрыть
9 августа 2017, среда, 18:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Универсам «Центральный» откроется с бесплатным Wi-Fi и новым лого

6
  • 9.08.2017, 15:49
  • 4,985
Фото: onliner.by

11 августа в Минске откроется обновленный универсам «Центральный».

Ремонтировали только второй этаж, где расположен продуктовый магазин: заменили торговое оборудование, сделали общедоступный бесплатный Wi-Fi, разработали новый логотип и расширили ассортимент, пишет relax.by.


Логотип, который не раз обвиняли в копировании логотипа города Пермь, на самом деле — декоративное написание буквы «Ц» в виде покупательской корзины. Автор лого — Игорь Жук.

У сотрудников магазина теперь будет новая дизайнерская форма по индивидуальному заказу. А еще станет доступна новая бесплатная услуга «Поможем донести ваши покупки».

В день открытия покупателям обещают подарки и сюрпризы. А среди самых первых гостей проведут беспроигрышную лотерею. Будет дегустация продукции собственного производства и легендарного торта «Мечта».


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов