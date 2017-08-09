Универсам «Центральный» откроется с бесплатным Wi-Fi и новым лого 6 9.08.2017, 15:49

4,985

Фото: onliner.by

11 августа в Минске откроется обновленный универсам «Центральный».

Ремонтировали только второй этаж, где расположен продуктовый магазин: заменили торговое оборудование, сделали общедоступный бесплатный Wi-Fi, разработали новый логотип и расширили ассортимент, пишет relax.by.

Логотип, который не раз обвиняли в копировании логотипа города Пермь, на самом деле — декоративное написание буквы «Ц» в виде покупательской корзины. Автор лого — Игорь Жук.

У сотрудников магазина теперь будет новая дизайнерская форма по индивидуальному заказу. А еще станет доступна новая бесплатная услуга «Поможем донести ваши покупки».

В день открытия покупателям обещают подарки и сюрпризы. А среди самых первых гостей проведут беспроигрышную лотерею. Будет дегустация продукции собственного производства и легендарного торта «Мечта».