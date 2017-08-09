Маразматики в Кремле 3 Александр Хоц

9.08.2017, 16:03

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Фото: EPA

Как Путин повторяет роковую ошибку Брежнева.

Масштабные американские санкции наконец-то превращают метафору холодной войны ("тень" и "угрозу" которой давно отмечали политологи) в полноценную реальность.

Повторю банальности: размещение войск НАТО в Европе, расширение альянса "на восток" - с перспективой членства Украины, удар по торговым связям России с ЕС, "удушение" сырьевой экономики и блокирование экспортных перспектив, - все это ключевые элементы холодной войны, которую спровоцировал кремль имперской, "совковой" политикой внешней агрессии.

Путин долго выстраивал конфронтацию с Западом по советским образцам, видя в нео-советизме смысл внешней и внутренней политики. Ничего кроме таких "скреп" путинизм не может предложить внутри страны в интересах выживания.

Но Запад долго отказывался верить имперским заявкам, называл их "потерей связи с реальностью", "лечил" визитами и беседами, "миссиями" Саркози и "личной дружбой" с Меркель. Долго не воспринимал империю всерьез (Грузия, Крым, Украина, рука Москвы в американских выборах.. - прозрение было долгим).

Но как говорится, "мечты сбываются".

Попытка вписаться в имидж покойного СССР, вернуть его влияние (уже без советской идеологии, но с тем же имперским размахом) - не могла закончиться ничем кроме новой идеологической войны. Которую сложно было начать рациональному Западу, но теперь так же сложно остановить.

Брежневский "совок" начал активно продвигать "борьбу за мир" и "разоружение", как только стало очевидно, что тощая советская экономика не потянет военных расходов и гонки вооружений. Полупьяный Брежнев (прекрасно помню эти кадры на ТВ) ездил по Парижам, флиртовал с Европой в роли "миротворца", шамкая про "народы мира" и "разоружение".

Тощий советский бюджет получил передышку, закупая зерно в Канаде, а канцтовары и презервативы во Франции. В годы "детанта" в Союз хлынули шариковые ручки, станки, автомобильные заводы и прочие приметы цивилизации, что надолго спасло бы сырьевую экономику от развала. Если бы не глупость имперских старцев со вводом войск в Афганистан.

"Политика разрядки" закончилась, а через недолгий срок закончился и Советский союз. Для которого изоляция и гонка вооружений оказались приговором.

Поразительно, до какой степени путинская "элита" повторяет путь советской дипломатии, - ничем не отличаясь интеллектом от бывших маразматиков в Кремле.

От члена "G8" - к роли изгоя, от торговых связей с Западом - к полноценной изоляции, аннексии и оккупации. По советской шкале событий, путинский режим сегодня миновал ввод войск в Афганистан, сбитый Южнокорейский Боинг, конфронтацию в ООН, высылку дипломатов и шпионские скандалы, - добравшись до программной речи Рейгана об "империи зла".

"Низшая точка в отношениях" России с США сегодня - это полноценная "рифма" к рейгановской "политике сдерживания" 80-х, идеям "звездных войн" (в нашем случае - возврату к натовским ракетам средней дальности с минимальным подлетным временем к Москве).

Однако, все это - совсем не повод для пессимизма.

Скорее, наоборот. Повторю любимый тезис: полными полками магазинов и свободным режимом выезда из страны, отменой людоедских статей УК и психиатрических диагнозов Россия обязана исключительно "холодной войне" и "гонке вооружений", в которой надорвалась хилая советская экономика.

Именно холодная война похоронила СССР, который не вынес конкуренции с Западом. Не "детант", а полноценная конфронтация - открыли стране шанс на перемены и прогресс. И точно такой же развал, ждущий путиномику в условиях новой гонки, - откроет обществу новые перспективы.

Сегодня пушки вместо масла (медицины, образования, науки, инноваций, инвестиций и фондов развития) - уже социальная реальность, - что фиксирует даже официальная статистика.

Так что стоит сказать "да" гонке вооружений, "да" - холодной войне по всем фронтам и максимальной конфронтации с Западом, поскольку именно это - залог "совкового" финиша коррупционного, имперского и неэффективного режима.

Именно холодная война - исторический шанс для новой России вернуться на историческую арену.

Да, через боль и развал, разруху и хаос, - но все-таки вернуться на столбовую дорогу человечества (с его перспективами), выбравшись из грязной канавы.

Не стоит называть это "жертвой", - речь, скорее, о расплате за все преступления и гнусности, которыми прославилось отечество в путинскую эпоху. Час расплаты - это еще и час очищения (если оно реально и возможно).

И чем затратнее для режима окажется конфронтация с Западом, чем разрушительней для экономики, - тем больше окно возможностей, которое откроется для нас в цивилизованный мир.

Когда-то "гуманист" Достоевский сформулировал в "Дневнике писателя" известный тезис: "Не всегда война зло, иногда и спасение".

Пожалуй, тот редкий случай, когда применительно к "холодной войне" с классиком стоит согласиться.

Александр Хоц, facebook.com