Приехавший в кафе на лошади ковбой стал звездой Сети 2 9.08.2017, 16:16

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Посетители закусочной в Техасе были удивлены, когда в кафе въехал незнакомец на лошади.

Сотрудники и посетители закусочной в Виктории (Техас, США) были удивлены и несколько напуганы, когда в помещение въехал таинственный незнакомец на лошади, пишет 120.su.

Впрочем, весельчак, щеголяющий в ковбойской шляпе и сапогах, не проявлял никакой агрессии, а всего лишь исполнил танец, запрыгнув на один из столов. По первому требованию удалиться он вывел лошадь на улицу (причем животное, похоже, этому не обрадовалось) и умчался в ночь.

Поскольку никто не пострадал в результате странного инцидента, да и никакого ущерба нанесено не было, администрация кафе даже не стала вызывать полицию.