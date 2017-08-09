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Приехавший в кафе на лошади ковбой стал звездой Сети

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  • 9.08.2017, 16:16
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Посетители закусочной в Техасе были удивлены, когда в кафе въехал незнакомец на лошади.

Сотрудники и посетители закусочной в Виктории (Техас, США) были удивлены и несколько напуганы, когда в помещение въехал таинственный незнакомец на лошади, пишет 120.su.

Впрочем, весельчак, щеголяющий в ковбойской шляпе и сапогах, не проявлял никакой агрессии, а всего лишь исполнил танец, запрыгнув на один из столов. По первому требованию удалиться он вывел лошадь на улицу (причем животное, похоже, этому не обрадовалось) и умчался в ночь.

Поскольку никто не пострадал в результате странного инцидента, да и никакого ущерба нанесено не было, администрация кафе даже не стала вызывать полицию.


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