Моуринью подарил медаль болельщику после поражения МЮ в Суперкубке УЕФА 9.08.2017, 16:26

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Жозе Моуринью

«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил свою медаль, врученную ему после поражения от мадридского «Реала», юному болельщику манкунианцев. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте английского клуба, передает lenta.ru.

— Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях… Для этого ребенка это момент, который он обязательно сохранит в памяти. Просто болельщик в футболке «Манчестер Юнайтед», я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет, — заявил Моуринью.

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыгрывали Суперкубок УЕФА 8 августа. Встреча завершилась победой Королевского клуба со счетом 2:1. На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Через 10 минут Ромелу Лукаку отквитал один мяч.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году. Манкунианцы одерживали победу в мини-турнире лишь однажды (1991).