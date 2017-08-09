закрыть
9 августа 2017, среда, 18:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: Ядерный арсенал США намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде

7
  • 9.08.2017, 16:36
  • 7,726
Фото: EPA

Америка всегда будут самой могущественной нацией в мире.

Ядерный арсенал США сейчас намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде, написал (перевод — gordonua.com) президент США Дональд Трамп 9 августа в Twitter.

"Мой первый приказ в качестве президента заключался в том, чтобы обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде. Надеюсь, нам никогда не придется использовать эту мощь, но США никогда не будут не самой могущественной нацией в мире!" – отметил он.

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), девять ядерных государств мира владеют примерно 14 935 ядерными боеголовками, из них 6,8 тыс. принадлежит США.

8 августа издание The Washington Post сообщило, что разведка США располагает данными о готовности Пхеньяна оснащать свои межконтинентальные баллистические ракеты ядерными боеголовками. До этого в КНДР дважды испытали такие ракеты и неоднократно угрожали ударить по США.

Трамп заявил, что Северной Корее не следует более угрожать США. "Они столкнутся с нашим огнем, с нашей яростью и беспрецедентной мощью", – отметил он.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов