Трамп: Ядерный арсенал США намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде 7 9.08.2017, 16:36

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Фото: EPA

Америка всегда будут самой могущественной нацией в мире.

Ядерный арсенал США сейчас намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде, написал (перевод — gordonua.com) президент США Дональд Трамп 9 августа в Twitter.

"Мой первый приказ в качестве президента заключался в том, чтобы обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде. Надеюсь, нам никогда не придется использовать эту мощь, но США никогда не будут не самой могущественной нацией в мире!" – отметил он.

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), девять ядерных государств мира владеют примерно 14 935 ядерными боеголовками, из них 6,8 тыс. принадлежит США.

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2017 г. My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2017 г.

8 августа издание The Washington Post сообщило, что разведка США располагает данными о готовности Пхеньяна оснащать свои межконтинентальные баллистические ракеты ядерными боеголовками. До этого в КНДР дважды испытали такие ракеты и неоднократно угрожали ударить по США.

Трамп заявил, что Северной Корее не следует более угрожать США. "Они столкнутся с нашим огнем, с нашей яростью и беспрецедентной мощью", – отметил он.