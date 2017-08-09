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Павел Северинец решил «прищучить» БТ

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  • 9.08.2017, 16:51
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Павел Северинец

Оппозиционный политик написал заявление в прокуратуру и СК на рупор пропаганды в Беларуси.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец направил заявления в прокуратуру и Первомайский районный отдел Следственного комитета Минска о распространении сведений, составляющих его личную тайну, в сюжете одной из пропагандистских программ на БТ, сообщает ПЦ «Весна».

В них политик отметил, что 12 марта 2017 года в телепрограмме были распространены сведения о его телефонном разговоре с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем. Белтелерадиокомпанией не были организованы меры против возможной идентификации Павла Северинца посторонними лицами, а наоборот, в эфире было размещено фото с подписью «П. Северинец».

Политик считает, что действия БТ являются незаконными и нарушают не только ст. 37 и ст. 40 Закона «О средствах массовой информации», но и ст. 28 Конституции Республики Беларусь, где закрепляется право каждого на защиту от противоправного вмешательства в личную жизнь, в том числе от вмешательства в тайну корреспонденции, телефонных или иных сообщений, на его достоинство и честь.

«Также, действия Белтелерадиокомпании нарушают статью 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой никто не может подвергаться произвольному или противоправному вмешательству в личную или семейную жизнь, произвольным или противоправным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайны его корреспонденции или противоправным посягательством на его честь и репутацию», - подчеркивает Павел Северинец.

Он просит прокуратуру и Следственный комитет провести проверку, установить лиц, по вине которых нарушено его конституционное право на тайну личной жизни, при наличии в действиях должностных лиц Белтелерадиокомпании, ответственных за выпуск программы, признаков состава преступления, возбудить уголовное дело.


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