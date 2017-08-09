Фотофакт: на поле в Могилевской области нашли странные фигуры 8 9.08.2017, 17:00

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Одно из пастбищ в Могилевской области исчерчено необычными вензелями.

Они достаточно большие, чтобы их было видно на спутниковых снимках, сделанных из космоса.

«Разглядывая спутниковые снимки, наткнулся на такие вот таинственные знаки. Что это, белорусская Наска?» — написал в редакцию tut.by читатель.

Объект находится около деревни Козебродье (иногда пишут Козобродье) в Круглянском районе рядом с границей Могилевской и Витебской областей. Рядом находится сельскохозяйственная постройка, пасутся коровы.

Светлыми вензелями изрисована площадь около 70 гектар. Размеры каждого «знака» — 50 — 100 метров.

Изогнутые линии видны только на картах Bing, снимки для которых сделаны в 2017 году. На картах Google за 2017 год и «Яндекс» за 2014 год ничего похожего нет.

«Эти „Знаки“ не имеют никакого отношения к аномалиям или кругам на полях, — пояснил Илья Бутов, координатор Проекта «Уфоком». — Там видны продолжения с них как колеса трактора. То есть это какой-то полигон для тренировки или же тестирования (например, есть комбайны с системой GPS — их тоже нужно оттестировать). Впрочем, вариантов тут может быть много — но факт остается фактом — это делает техника».

В Круглянском сельсовете не смогли оперативно предоставить комментарий.