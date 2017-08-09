В администрации Лукашенко готовы к открытому бунту 26 9.08.2017, 17:25

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Николай Чернявский

Крик души главы Солигорского РайПО.

Руководители государственных предприятий, доверившись власти, оказались в замкнутом круге обмана, шантажа и угроз. Об этом в интервью belaruspartisan.org рассказал председатель Солигорского РайПО Николай Чернявский.

«Сегодня руководитель любого предприятия в нашей стране, который имеет дебиторскую задолженность свыше 250 базовых величин (в том числе и я сам), по вступившему в силу решению суда, является преступником. Однако, такая задолженность есть практически у всех государственных предприятий. Среди знакомых мне руководителей, а я их знаю более полусотни, нет ни одного, кто бы такой задолженности не имел. Денег на оплату этих долгов нет и для того, чтобы предприятия продолжали свою деятельность и не заявляли о банкротстве, приходится уклоняться от ее погашения», - говорит Чернявский.

По его словам, в этом им активно содействует государство в лице госбанков.

«Для произведения взаиморасчетов такими предприятиями или инкассирования собранной ими выручки банки открывают им новые расчетные счета, о которых не известно кредиторам. После расходования средств с этих расчетных счетов они закрываются – и все шито-крыто. Но есть одно «но» - ведь и государственные предприятия являются кредиторами таких же, как и они государственных предприятий. В результате, круг замыкается. Первые не платят вторым, вторые – первым. Ситуация патовая», - рассказывает он.

Но власти нашли выход из этой на первый взгляд тупиковой ситуации.

«Каждому из нас от лица исполнительной власти было приказано «изыскивать внутренние резервы», при этом недвусмысленно дали понять, что они под этим понимают - «кидать» частников. То есть использовать секретные расчетные счета для взаиморасчетов с государственными предприятиями, а частным говорить, что денег нет. С этим, кстати, связанно и существующее сегодня негласное правило на запрет осуществления предоплаты в адрес частных организаций. Вот за счет таких диких методов, оборотные средства должников пополняются, и становится возможен расчёт между предприятиями государственной формы собственности. Частные фирмы подают в суд, но на практике эти иски никогда не удовлетворяются», - утверждает глава Солигорского РайПО.

Однако, руководители госпредприятий такому положению вещей отнюдь не рады.

«На всех нас без исключения сыплются угрозы от обманутых нами частников. И их, конечно, можно понять. Кроме того, мы испытываем постоянное давление со стороны исполнительной власти, основным рычагом которой являются угрозы посадить в тюрьму за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Мы не можем ни уволиться, т.к. возбуждение уголовных дел в таком случае нам также гарантируется, ни остаться. Все это довело нас до такого полубезумного состояния, в котором уже ни тюрьма, ни смерть не страшны. Некоторые руководители спиваются, неделями не выходя из запоев, так как уже не знают, каким образом справиться с такой нечеловеческой психологической нагрузкой. Так вот и кружимся в этом порочном колесе, единожды доверившись власти и совершив, казалось бы небольшой проступок, который как снежный ком начал собирать на себя все новые обстоятельства и по состоянию на сегодняшний день привел нас к такому ужасающему положению», - рассказывает Николай Чернявский.

Глава РайПО, говорит, что понимает, чем ему могут грозить такие заявления, но дальше молчать о происходящем, по его мнению, просто преступно.

«Ситуация в экономике нашей страны не просто ухудшается – она, как стремительный локомотив, летит под откос. Поэтому не только у меня, а у многих чиновников (включая администрацию Лукашенко) сложилось убеждение в том, что молчать об этом дальше просто нельзя. Мы уже готовы открыто выступить ничего не боясь, но отсутствие организации и четкого «центра» является сдерживающим фактором для большинства из нас, так как создает риск того, что наши позитивные усилия утонут в пучине официальной пропаганды. Но чем дольше это все затягивается, тем хуже становится ситуация и в какой-то момент может стать уже слишком поздно», - уверен Чернявский.

Напомним, взаимные неплатежи и длительные просрочки в оплате являются одной из главных проблем белорусской экономики. По состоянию на 1 июня 2017 года, просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила около 7,1 млрд рублей, просроченная кредиторская задолженность – почти 7 млрд рублей.