Арестович: Вопросы наступления РФ на Украину будут отработаны во время «Боевого братства» 1 9.08.2017, 17:30

8,828

Алексей Арестович

Основное внимание смещается на «Запад-2017», и все забывают о «Боевом братстве».

Если на фронте не стреляют, это не говорит о том, что там не идут активные действия. Очень сложным, опасным и напряженным периодом войны может стать вторая половина сентября, когда Россия будет проводить учения, в частности, у границ Украины. О том, почему никто не обращает внимания и не говорит о самых опасных учениях, "Апострофу" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

- Никакого затишья сейчас нет - идет период крайне интенсивных российских учений, которые проводятся на территории РФ и ее сателлитов - Абхазии и Южной Осетии, а также Беларуси. Часть этих учений происходит непосредственно у границ Украины. Дело в том, что военная активность сводится не только к тому, что стреляют. И основная функция армии - это неудачная война, а предотвращение войны. Наша армия сейчас активно работает над тем, чтобы защитить Украину от российского наступления с новых направлений. Это огромный, тяжелый труд, который не виден гражданским людям.

Это учения, организационно-мобилизационные мероприятия: призыв резервистов и выстраивание группировки войск. Например, на полигоне "Широкий лан" (Николаевская область) находится одна бригада, а тут приехало сразу три бригады - они проводят учения. Это огромная армейская работа, комплексные мероприятия, которые не видны. Все гражданские думают, что армия целыми днями ничего не делает, а потом воюет раз в 50 лет. Это совершенно не так. Даже в мирное время идет кропотливая работа - и так во всем мире.

Например, когда французская армия проводит учения, то швейцарскую армию приводят в состояние повышенной боевой готовности и выстраивают свои подразделения так, чтобы защитить границы Швейцарии. Казалось бы, страна 300 лет нейтральная, и про нее все забыли в военном отношении.

Для военных сейчас период обострения, а не расслабления. И то, что не стреляют, не означает, что нет обострения. Сейчас все отвечают учениями на учения. В Польше недавно были учения. В Грузии сейчас проводятся НАТОвские учения, как раз во время визита Путина в Абхазию. На российские учения соседние с ней страны отвечают своими учениями.

Важны такие учения как "Запад-2017" (на территории Беларуси, - прим.), которые пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси, и учения "Боевое братство-2017", которые состоятся сразу после "Запада-2017" (в конце сентября, - прим.). Об этих учениях мало кто говорит, но есть мнение, что основные вопросы наступления на Украину, страны Балтии или Польшу будут отработаны во время "Боевого братства", когда все расслабятся и выдохнут. Потому, что основное внимание смещается на "Запад-2017", и все забывают о "Боевом братстве", а оно никуда не девается. Вниманием управляют через доступные средства - дипломатию, СМИ, а обыватель не может отследить, какие учения были раньше, а какие позже.