закрыть
9 августа 2017, среда, 18:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: Завтра ожидается жара до 34 градусов

  • 9.08.2017, 17:34

В четверг будет преимущественно без осадков.

10 августа в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами в западных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 24-29 градусов. По юго-западу ночью будет плюс 18-19, днем - 30-34 градуса. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 10 и 11 августа.

В пятницу, 11 августа, на большей части территории страны температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов, местами по Брестской области воздух прогреется до 35 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов