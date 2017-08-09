Начальник МРЭО ГАИ Пинска пойдет под суд за злоупотребление властью 4 9.08.2017, 17:36

Кроме этого, высокопоставленного гаишника обвиняют во взяточничестве.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бывшего руководителя МРЭО ГАИ города Пинска по ст. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 430 (Получение взятки повторно) УК Республики Беларусь, передает tut.by.

Мужчина обвиняется в том, что, занимая вышеуказанную должность, в период с 2014 по 2016 года получал денежное вознаграждение за получение положительного результата при сдаче квалификационных экзаменов. В рамках следствия установлено 4 факта принятия сумм в размере до 250 долларов США. Кроме того, ему вменено 11 эпизодов содействия экзаменуемым при тестировании на компьютере из корыстной и иной заинтересованности.

Также фигурантами данной схемы выступали и двое бывших сослуживцев обвиняемого. Так, 57-летний житель Пинского района и 65-летний житель Пинска, по данным следствия, подстрекали к даче взятки 25 граждан, желающих получить водительское удостоверение при формальном прохождении экзаменов. Затем они передавали часть от вырученных таким образом средств должностному лицу МРЭО. Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ст. 431 (Дача взятки) УК Республики Беларусь.

Противоправная деятельность была выявлена управлением собственной безопасности МВД по Брестской области. Изначально вызвал подозрение факт успешной сдачи мужчиной экзаменов в Пинске, после 8 неудачных попыток в Бресте. В связи с этим началось разбирательство, в ходе которого бывший начальник свою причастность к вышеуказанным преступлениям не признал.

Следователи в отношении экс-руководителя подразделения и его 57-летнего знакомого применили меру пресечения в виде заключения под стражу. 65-летний пенсионер находится под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.