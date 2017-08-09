Беларусь вынуждена отдавать свою «молочку» РФ по дешевке 9.08.2017, 18:15

Эксперт назвал мифом мнение о том, что Россия зависит от белорусской молочной продукции.

Беларусь вынуждена поставлять в Россию дешевую молочную продукцию, хотя ищет партнеров для ее экспорта в другие страны. Об этом заявил журналистам директор российского Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) Михаил Мищенко в кулуарах отраслевой конференции в Барнауле, передает The DairyNews.

Эксперт назвал мифом мнение о том, что Россия зависит от белорусской молочной продукции.

«Это неправда, потому что это они зависят от нас. Россия в структуре экспорта молочной продукции Беларуси занимает 98%, то есть белорусы больше никуда не могут поставить свою продукцию. Они сейчас активно пытаются начать продажи в другие страны», — сказал Мищенко.

Отдельно аналитик отметил государственную поддержку молочной отрасли Беларуси, позволяющую переработчикам молока сохранять низкие цены на экспортируемую продукцию.

«Если вы поставляете практически все, что производите, в одну страну, то покупатель может делать с вами все что угодно. (…) Белорусы страдают от этого не меньше, чем мы», — отметил Мищенко, высказав мнение о том, что «соседи» могут выпускать и более качественную продукцию для отправки в РФ, но им все равно придется «продавать ее по тем же ценам, по которым продают» сейчас. При этом на экспорт и так «идет качественный товар», поскольку имеется пристальное внимание со стороны надзорных структур России.

В настоящее время Беларусь активно обхаживает рынок Китая. В 2016 году экспорт белорусской молочки в эту страну составил 1 млн долларов. По итогам 2017 года планируется увеличить этот показатель во много раз.

В 2016 году Беларусь экспортировала молочной продукции на общую сумму более 1,8 млрд долларов.