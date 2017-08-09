Минчанин взялся за белоруссизацию Московского района столицы 2 9.08.2017, 18:24

Белорусы предлагают переименовать район в Ягайловский, Скориновский или Великолитовский.

Минчанин Виталий Зыблюк затевает кампанию, чтобы его родной Московский район назывался по-другому – как-нибудь красиво и исторически, пишет citydog.by.

Вчера Виталий выложил в свой аккаунт в Facebook ответ из горисполкома о том, как можно переименовать административные районы Минска. Оказалось, что жители города могут предлагать свои варианты на местном собрании или референдуме. После Минский городской совет «депутатов» передаст результаты голосования в Совет Министров. Там предложение рассмотрят и направят Лукашенко. В Беларуси решение о переименовании районов городов принимает он.

Фото: citydog.by

Виталия не пугает такая долгая бюрократичная процедура. Сейчас он изучает закон «О наименованиях географических объектов» и решает, что будет делать дальше.

«Я нарадзіўся і ўсё жыццё жыву ў Маскоўскім раёне, на Грушаўцы. Калі бываеш за мяжой, даеш пашпарт “выдадзены Маскоўскім РУУС”, для людзей гэта выглядае недарэчна: чаму ў Маскве выдаюць пашпарты мінчанам? Пра альтэрнатыўную назву я яшчэ не задумваўся, аднак у нас ёсць свае цудоўныя назвы і гісторыя, не звязаная з Масквой».

В комментариях к посту Виталия люди активно предлагают возможные названия. «Койданаўскі», так как проспект Дзержинского ведет в направлении города Дзержинск, бывшего Койданово. «Грушаўскі», потому что в Московском районе находится одноименный район. Есть и такие идеи, связанные с белорусской историей: «Вялікалітоўскі», «Ягайлаўскі», «Глебаўскі», «Радзівілаўскі», «Сапегаўскі», «Скарынаўскі».