закрыть
9 августа 2017, среда, 18:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Stratfor: Россия больше не способна демонстрировать военную мощь

  • 9.08.2017, 18:33
Фото: vdv-ua.com

Тактика гибридной войны станет основным козырем в рукаве Кремля.

По мере того как напряжение между Россией и Западом в последние годы нарастает, Москва все чаще использует возможности гибридной войны, чтобы завоевывать и удерживать позиции в "борьбе за власть и влияние", пишет американская аналитическая компания Stratfor, пишет "Гордон".

Отмечается, что на заре цифровой эпохи конфликты между великими державами ведутся не только на полях битв, но и в киберпространстве, Россия "принимает это с распростертыми объятиями", совершенствуя свои способности в ведении гибридной войны".

Stratfor пишет, что Российская Федерация широко использует гибридную войну в качестве центрального компонента стратегии национальной безопасности, особенно в своих отношениях с Западом. Отмечается, что так как РФ больше не может похвастаться превосходством по обычным вооружениям, необходимым чтобы "смотреть свысока на НАТО" и вернуть земли, потерянные в ходе распада ССРР, ей пришлось обратиться к другим средствам, чтобы максимизировать свои преимущества и свести к минимуму слабые стороны.

Эту стратегия Россия в полном объеме продемонстрирована на востоке Украины, где опирается на несколько тактик гибридной войны, говорится в материале. Stratfor пишет, что Кремль задействовал "зеленых человечков", организовал серию кибератак и пропагандистскую кампанию против украинских властей, но этим Россия не ограничилась, так как начала проводить аналогичные операции против западных союзников Украины и ориентированных на Запад стран, расположенных у границ РФ.

С помощью гибридной войны Россия надеется "подорвать своего противника", создавая нестабильность в правительствах стран Запада и размолвки среди европейских государств, "ослабляя трансатлантическую солидарность и тормозя интеграцию стран с Западом", говорится в статье.

Отмечается, что усилия России направлены на удовлетворение ее трех крупнейших стратегических требований: защитить центры власти в Москве и Санкт-Петербурге; блокировать иностранное влияние на страны, расположенные у ее границ; расширить сферы влияния Кремля на ключевые географические точки, такие как труднопреодолимые горные массивы или места с выходом в открытое море.

Stratfor пишет, что поскольку Россия больше не в состоянии демонстрировать глобальную мощь и влияние, на которые претендовала в СССР, она все чаще будет прибегать к гибридной войне.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а в апреле начала вооруженный конфликт на Донбассе.

30 мая 2017 года прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов