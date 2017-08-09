Stratfor: Россия больше не способна демонстрировать военную мощь 9.08.2017, 18:33

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Тактика гибридной войны станет основным козырем в рукаве Кремля.

По мере того как напряжение между Россией и Западом в последние годы нарастает, Москва все чаще использует возможности гибридной войны, чтобы завоевывать и удерживать позиции в "борьбе за власть и влияние", пишет американская аналитическая компания Stratfor, пишет "Гордон".

Отмечается, что на заре цифровой эпохи конфликты между великими державами ведутся не только на полях битв, но и в киберпространстве, Россия "принимает это с распростертыми объятиями", совершенствуя свои способности в ведении гибридной войны".

Stratfor пишет, что Российская Федерация широко использует гибридную войну в качестве центрального компонента стратегии национальной безопасности, особенно в своих отношениях с Западом. Отмечается, что так как РФ больше не может похвастаться превосходством по обычным вооружениям, необходимым чтобы "смотреть свысока на НАТО" и вернуть земли, потерянные в ходе распада ССРР, ей пришлось обратиться к другим средствам, чтобы максимизировать свои преимущества и свести к минимуму слабые стороны.

Эту стратегия Россия в полном объеме продемонстрирована на востоке Украины, где опирается на несколько тактик гибридной войны, говорится в материале. Stratfor пишет, что Кремль задействовал "зеленых человечков", организовал серию кибератак и пропагандистскую кампанию против украинских властей, но этим Россия не ограничилась, так как начала проводить аналогичные операции против западных союзников Украины и ориентированных на Запад стран, расположенных у границ РФ.

С помощью гибридной войны Россия надеется "подорвать своего противника", создавая нестабильность в правительствах стран Запада и размолвки среди европейских государств, "ослабляя трансатлантическую солидарность и тормозя интеграцию стран с Западом", говорится в статье.

Отмечается, что усилия России направлены на удовлетворение ее трех крупнейших стратегических требований: защитить центры власти в Москве и Санкт-Петербурге; блокировать иностранное влияние на страны, расположенные у ее границ; расширить сферы влияния Кремля на ключевые географические точки, такие как труднопреодолимые горные массивы или места с выходом в открытое море.

Stratfor пишет, что поскольку Россия больше не в состоянии демонстрировать глобальную мощь и влияние, на которые претендовала в СССР, она все чаще будет прибегать к гибридной войне.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а в апреле начала вооруженный конфликт на Донбассе.

30 мая 2017 года прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины.