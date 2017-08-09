Как путеводители для путешествий обманывают туристов 9.08.2017, 18:40

Растиражированные достопремичательности - не более чем маркетинговый трюк.

Для тех, кому надоело переплачивать за растиражированные достопримечательности и хочется посмотреть что-то действительно стоящее, («Газета.Ru»https://www.gazeta.ru/) составила гид по самым бессмысленным развлечениям.

Насмотревшись фотографий в социальных сетях, туристы стремятся подержать на ладошке Пизанскую башню, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни или повеселиться в Moulin Rouge. Однако о том, что вид на некоторые достопримечательности значительно лучше издалека, чем вблизи, а некоторые места и вовсе стоит обходить стороной, потому что там дорого и скучно, задумываются далеко не все. Где же туристы тратят время зря?

Moulin Rouge

Известное на весь мир французское кабаре когда-то действительно было знаковым местом в Париже, где проводила ночи богема. Однако сейчас это давно уже не тот самый Moulin Rouge, афиши для которого рисовал Анри Тулуз-Лотрек. Времена, когда здесь бывали Оскар Уайльд и Пабло Пикассо, давно прошли, закончилась и эпоха канкана.

Сегодня «Мулен Руж» живет исключительно для туристов. Парижане уже давно потеряли к нему интерес. Испытать эмоции от настоящего кабаре-шоу стоит в Le Crazy Horse, в этом месте вечер действительно удастся.

Эйфелева башня

Поехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню — разумеется, верх абсурда. Впрочем, это и не получится. Другой вопрос — откуда на нее смотреть. Местные гиды обычно настоятельно рекомендуют осматривать достопримечательность сверху, убеждая, что здесь можно сделать невероятные фотографии.

Действительно, красивые фотографии города с высоты птичьего полета вам обеспечены, только самой Эйфелевой башни на них не будет.

При этом предварительно придется выстоять многочасовую очередь за билетами.

Полюбоваться видом города и, в том числе главной достопримечательностью, на самом деле можно абсолютно бесплатно и с большим комфортом. Для это стоит отправиться на террасу местного универмага Printemps Haussmann. В этом месте вид на Эйфелеву башню будет лучше, чем в любой другой точке города.

Пизанская башня

Времена популярности фотографий Пизанской башни на ладошке давно прошли — хотя любители фотографироваться на ее фоне никогда не переведутся. Впрочем, уже мало кого удивляет и сама Пизанская башня. Не тратьте время зря и, оказавшись в Италии, лучше отправляйтесь в Сан-Джиминьяно. Это один из самых живописных городов Тосканы, где есть целых 14 средневековых башен.

Писающий мальчик

Если вы собираетесь поехать в Брюссель только ради того, чтобы посмотреть статую писающего мальчика, лучше сдайте билеты. Достопримечательность настолько неприметна, что, окажись она в любом другом городе (пусть даже на центральной площади), на нее едва ли бы обратили внимание.

Впрочем, лететь в Брюссель ради просмотра достопримечательностей вообще не нужно — для этого в Бельгии есть Брюгге и Гент.

Лучше сфокусироваться на пеших прогулках и атмосфере города — впечатления от путешествия будут значительно лучше.

Букингемский дворец

Тех, кто впервые оказывается в Великобритании, обычно очень интересует церемония смены караулов возле Букингемского дворца. Интерес к местным традициям в данном случае второстепенный. На деле туристы изо всех сил пытаются вывести солдат на эмоции: в ход идет кокетство, нелепые выходки и откровенное хамство.

Гвардейский караул давно привык к навязчивым туристам и воспринимает их скорее как обезьян в зоопарке.

На самом деле в Лондоне есть масса более интересных занятий, чем попытки рассмешить людей на службе. Чтобы познакомиться с местной культурой, лучше отправиться на городской фестиваль или просто провести время в Гайд-парке в окружении местных жителей.

London eye

Колесо обозрения London eye — еще одно развлечение, ориентированное исключительно на туристов. Да и какой местный житель согласится заплатить £32 (2,5 тыс. рублей) за такую прогулку?

Посмотреть на Лондон с высоты птичьего полета можно абсолютно бесплатно, отправившись в Switch House в музее Tate Modern.

Русалочка

Статуя, изображающая главную героиню сказки Ганса Христиана Андерсена, — одно из обязательных мест туристического маршрута в Копенгагене. Правда, впечатлений, схожих с просмотром Дуомо или Нотр-Дама, у путешественников никогда не остается. Зачастую все жалуются, что статуя высотой 1,25 м не произвела никакого впечатления, а прогулка оказалась лишь зря потраченным временем.

Значительно интересней будет отправиться в музей современного искусства «Луизиана». Здесь собрано около 60 скульптур и множество звуковых инсталляций.