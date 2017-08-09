Конечным пунктом автопробега «С востока на запад России» отмечена Беларусь 9.08.2017, 18:51

По пути намечены встречи с «местными казаками».

5 июля во Владивостоке стартовал автопробег под названием «С востока на запад России». Посвящен он 90-летию со дня создания Добровольного общества содействия армии, авиации и флота. Но почему он завершится в Беларуси, на «Линии Сталина», пишет nn.by.

Маршрут автопробега пролегает через Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Белгород, Екатеринбург, Орел, Смоленск, а также города Беларуси. В ста городах во время пробега пройдут общественно-политические и спортивные мероприятия. По пути члены ДОСААФ встречаются с местными жителями, казаками и воспитанниками военно-патриотических клубов. Риторика стандартная: православие, физкультура, казаки и память о войне.

Но это еще не все. Символом пробега выбрали часть одеяла. И это не шутка.

Минобороны России сообщает, что заместитель председателя ДОСААФ получил фрагмент одеяла, которым укрывался цесаревич Алексей (сын Николая II) во время приступов гемофилии. Одеяло вязали сестры Алексея, его фрагменты находились в Австралии. Представитель РПЦ в Австралии в результате передал части одеяла в Россию. По информации Минобороны, фрагменты одеяла станут символом автопробега.