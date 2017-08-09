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«В хоккее с 16 лет, но мужчины не хотели меня брать в команду»

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  • 9.08.2017, 19:02
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Фото: соцсети

Белоруска Анастасия Танасевич рассказала, как стала хоккейным арбитром.

Судить матчи чемпионата Беларуси по хоккею в Высшей лиге в новом сезоне впервые будут двое девушек. Анастасия Танасевич и Виталия Хамицевич выступят в роли линейных арбитров. Еврорадио связалось с Анастасией Танасевич, которая с 16 лет была нападающей любительского клуба "Союз". Помимо неё, в команде была только одна девушка ― вратарь, пишет Еврорадио.

"На профессиональном уровне я не занималась, так как не подходила по возрасту, когда начала заниматься, ― говорит Анастасия. ― Поэтому у меня были и тренировки и игры, но на любительском уровне. Но даже в любительские команды не очень берут девушек. У меня несколько раз так было. Просто говорили, что девушку в команду не возьмут, тем более, с нулевого уровня. Мол, такой геморрой никому не нужен".

Фото: соцсети

Почему именно хоккей, Анастасия объяснить не может. Мол, попробовала, понравилось и даже недовольство родителей не остановило. С баскетболом, которым девушка тоже занималась несколько лет, такого восторга не было. А желание стать арбитром возникло после судейства детского чемпионата Беларуси.


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