Le Figaro: Макрон управляет Францией по-новому 9.08.2017, 19:15

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Эмманюэль Макрон

Новоиспеченный президент не чурается корпоративного метода управления подчиненными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон требует от министров правительства быть на связи 24 часа в сутки, ведет служебную переписку в Telegram, а СМС-сообщения своей команде может отправить даже ночью. Об этом пишет в понедельник, 7 августа, Le Figaro в подборке материалов о стиле управления нового президента, пишет сайт ru.rfi.fr.

Президент Эмманюэль Макрон использует новый для Франции стиль управления своим правительством, больше похожий на корпоративный, чем на государственный. Об этом пишет газета Le Figaro в понедельник, 7 августа. В своих материалах издание сообщает, что избранный в мае президент спит по 4 часа в сутки, набирает министров по резюме и использует Telegram для переписки с советниками.

Фото: REUTERS

Николя Юло, министр комплексных экологических преобразований нового правительства, а в прошлом телеведущий первого французского телеканала TF1, привык рано ложиться и вставать на рассвете для съемок своей программы, пишет Le Figaro. Теперь же бывшему «жаворонку» приходится отвечать на сообщения президента Франции после полуночи. По информации источников газеты, часто Эмманюэль Макрон звонит ему в два часа ночи, чтобы обсудить насущные проблемы. Так нередко делают главы больших корпораций, которые не стесняются беспокоить своих подчиненных в любое время суток.

«Президент любит столкновение мнений и разных точек зрения. Он часто спрашивает нас: „Ну что, дети, что вы об этом думаете?” Макрон работает как губка: ему сначала нужно впитать в себя мнения тридцати человек, а уже потом действовать быстро, в одиночку, — рассказал Le Figaro человек из окружения президента. — На встречах он терпеть не может единогласных решений.»

«Впервые во главе французского государства находится настоящий менеджер. Макрон — не наследник традиционной политической системы, в которой, к примеру, людей делят в зависимости от числа голосов, которые они получили на выборах. Он сделал карьеру в частном секторе, сумел интегрироваться в команду и управлять ею», — рассказал газете другой источник, близкий к президенту. «В политике мы привыкли охотиться стаей, как волки, и нападать на пробегающую мимо овцу. Макрон очень ценит именно командный дух», — такой метафорой охарактеризовал стиль управления президента собеседник Le Figaro.

Президент Пятой республики использует для внутренней коммуникации в правительстве чаты в Telegram, созданные еще во время предвыборной гонки. «Команда должна говорить друг другу все. Правда — это основное в таком методе управления», — рассказал советник президента.

«Этот менеджмент близок к тому, который используется на предприятиях. Но в его эффективности можно усомниться, ведь такой метод не приспособлен для французской системы государственного управления», — рассказала в интервью Le Figaro Мадина Риваль, исследователь в области общественных инноваций в Консерватории искусств и ремесел (Conservatoire national des arts et métiers).

Фото: REUTERS

По словам Мадины Риваль, через два с половиной месяца после выборов в Национальное собрание, где большинство мест занимает партия «Вперед, Республика!», не все идет так, как задумывал Макрон. Депутаты, выбранные по итогам собеседования, не разбираются в тонкостях работы Национального собрания, а Марлен Скьяппа, государственный секретарь по вопросам равенства мужчин и женщин, из-за отсутствия политического опыта оказалась в центре скандала. Скьяппа заподозрили в том, что она под псевдонимом стала автором книг эротического содержания («Осмельтесь стать секс-друзьями» и «Хорошие девушки не проглатывают»). В кабинете госсекретаря авторство этих изданий опровергли.

Le Figaro напоминает, что каждый президент обладал своим стилем менеджмента. Как пишет издание со ссылкой на бывшего госсекретаря Паскаля Буастара, Франсуа Олланд предпочитал прямой контакт, и министры могли обратиться к нему лично по любому вопросу. Отсутствие «вертикали власти» в его системе управления привело к снижению авторитета президента, считает газета. Жак Ширак, по мнению издания, пытался быть «суперпрезидентом» и любил лично проверять членов правительства. Как утверждает газета, он мог подробно расспрашивать министра сельского хозяйства о продажах пшеницы Китаю, а министра иностранных дел — о родословных послов.

Как пишет Le Figaro, выбранный Макроном стиль управления, которым не пользовались предыдущие президенты, — это «крайне эффективное оружия для обновления политики». Насколько эффективно Макрон им воспользовался, издание не судит, но отмечает, что позитивную оценку деятельности президента дали сегодня лишь 36 процентов французов — на 7 процентов меньше, чем месяц назад.