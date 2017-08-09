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Как настоятель Красного костела открыл на крыше пасеку

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  • 9.08.2017, 19:27
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ФОто: belta.by

Обитатели пасеки не жалят посетителей святыни.

Настоятель костела Святых Сымона и Алены Владислав Завальнюк устроил на крыше храма пасеку. Костел находится на площади Независимости, в центре Минска. Обитатели пасеки — 60 тыс. пчел породы, которая не жалит людей, пишет nn.by.

Владислав Завальнюк — председатель Общества пчеловодческих организаций «БелАпиЮнион». Он задумал устроить пасеку еще в 2015 году. Кормовой базы в городе хватает: и липы, и цветники, говорил он. Вопрос упирался тогда в получение разрешения ветеринаров на размещение ульев в городе.

Открытием пасеки на крыше костела ксендз-магистр решил популяризировать пчеловодство.


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