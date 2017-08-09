Почему бизнес в Беларуси превратился в «спорт для храбрых» 1 9.08.2017, 19:23

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Будь у нас полегче с бизнесом, возможно, не так много людей искали бы счастья за бугром.

Американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting обнародовали на прошлой неделе рейтинг лучших стран для начала бизнеса «Best Countries to Start a Business», составленный на основе опроса более 6 тыс. деловых людей. Основными критериями для ранжирования являются доступные цены, бюрократические процедуры, низкие производственные затраты, связь с остальным миром и легкий доступ к столице, пишет «БелГазета».

Всего в рейтинге анализируется 80 стран. Как сообщает Thinktanks.by, 1-е место второй год подряд занимает Таиланд, за ним идет Китай, а замыкает тройку лидеров Малайзия. Относительно низкие первоначальные затраты и упорядоченные процедуры делают страны Азии привлекательными для бизнеса, отмечается в исследовании. По данным Всемирного банка, в 2014г. в странах Восточной Азии и Тихого океана было зарегистрировано более четверти новых коммерческих регистраций. Из наших соседей лучшее - 50-е - место у Латвии, Польша - на 52-й позиции, Украина - на 72-й. Сама Беларусь расположилась на 77-й строчке рейтинга, Россия - на 79-й, а замыкает список Иран. Что и говорить, положение довольно удручающее.

Еще более удручающим оно выглядит в свете информации, опубликованной экспертами Института социологии при НАН РБ: в настоящее время работу за границей ищут не менее 8-10% белорусов, т.е. каждый десятый. Если их усилия увенчаются успехом, нашу экономику ожидают серьезные потрясения, особенно с учетом того, как стремительно сокращается население страны: в октябре 2016г. оно составляло 9505,2 тыс. человек, а на 1 июля т.г. белорусов было уже 9495,5 тыс., т.е. почти на 10 тыс. меньше. Будь у нас полегче с бизнесом, возможно, не так много людей искали бы счастья за бугром. Но - что имеем, то имеем.