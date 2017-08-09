МАЗ дал «задний ход» с российского рынка 7 9.08.2017, 20:10

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Западные бренды потеснили белорусский автогигант.

Российские перевозчики в первом полугодии сделали ставку на покупку западной техники. МАЗ был вынужден уступить свои позиции. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», пишет tut.by.

В первом полугодии 2017 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 31,5 тыс. единиц, что на 44,5% больше, чем годом ранее. При этом в июне рынок вырос еще сильнее — на 62,8% до 6,6 тыс. экземпляров.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается КамАЗ, на долю которого по итогам января-июня пришлось 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 11,2 тыс. штук — на 26,5% выше результата годичной давности. На втором месте располагается еще один российский бренд — ГАЗ, показатель которого составил 3,5 тыс. автомобилей (+5%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (2,1 тыс. шт.), объем рынка которого вырос в 4,1 раза.

В пятерку лидеров с практически равными показателями также попали шведская Scania (1,9 тыс. шт.; +156,3%) и немецкий Mercedes-Benz (1,9 тыс. шт.; +309,1%).

Стремительные темпы роста продаж этих западных брендов позволили им вытеснить МАЗ с третьего места на шестое. В I полугодии продажи техники Минского автозавода в России составили 1,6 тыс. грузовых автомобилей, увеличившись на 18,7%. Таким образом, по итогам I полугодия текущего года доля МАЗа в продажах грузовых автомобилей в России составила 5,2% (6,4% в I полугодии 2016 года).

По данным экспертов газеты «Ведомости», рынок в целом переходит в более премиальный сегмент. Спрос поддерживают госпрограммы, но во многом дело зависит от курса евро, особенно когда речь заходит об импорте.

С прогнозами же на второе полугодие 2017 г. все не так однозначно, поскольку евро снова начинает расти, и дальнейшая рыночная ситуация перестает быть предсказуемой. Ослабление российского рубля влияет и на производителей РФ, ведь часть комплектующих они импортируют, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Если не будет резких курсовых колебаний, а рынок продолжит расти, то доля иномарок останется прежней или продолжит увеличиваться, прогнозирует он.