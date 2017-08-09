Фотофакт: На одного комбайнера в «Александрийском» приходится три начальника 33 9.08.2017, 20:24

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Фото: shklovinfo.by

Cнимок вызвал бурное обсуждение в Сети.

Шкловская газета “Ударны фронт” опубликовала интересное фото, пишет Еврорадио На нем можно увидеть передовиков жатвы-2017, комбайнера-тысячника из ОАО "Александрийское" Виктора Мильто и троих начальников — председателя райисполкома Василия Витюнова, председателя райкома профсоюзов работников АПК Алексея Дедкова и недавно назначенного на пост руководителя упомянутого хозяйства Андрея Кузьменко. Комбайнер получил благодарственное письмо и денежную премию.