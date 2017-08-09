Археологи сделали сенсационное открытие на раскопках монастыря в Полоцке 9.08.2017, 20:37

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Ученые обнаружили уникальный чертеж.

На территории Спасо-Евфросиниевском монастыря в Полоцке обнаружен фрагмент строительного чертежа предположительно рубежа XI — XII веков, сообщает сайт монастыря.

Работы на месте храма-усыпальницы ведутся под под руководством Дениса Дука, доктора исторических наук, профессора, проректора по учебной работе Полоцкого государственного университета. Артефакт обнаружила студентка 3-го курса историко-филологического факультета.

По мнению специалистов, чертеж был сделан писалом на сырой глине, после чего она была обожжена.

Рисунок имеет правильные пропорции размеров здания, отражает толщину стен и другие четко прорисованные детали.

План выполнен так, будто это чертеж современного архитектора.

По мнению ученых, изображение сделано высококвалифицированным мастером, который, возможно, и руководил строительством храма-усыпальницы. Обнаруженный чертеж прочерчен на фрагменте кирпича конца XI — начала XII века, который был частью древней постройки.

Предполагают, что плинфа с полным изображением плана была не меньше 30 см.

Данная находка открывает совершенно неизвестную сторону деятельности и творчества строителей в конце XI — начале XII в., потому что до настоящего времени не сохранилось ни одного чертежа XII в. Археологи сомневались, пользовались ли вообще чертежами строители.

Поэтому находка может считаться сенсационной: впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси в руках ученых, по-видимому, оказался настоящий профессиональный архитектурный чертеж.

Ранее найденные рисунки имели схематичный характер, как, например, при археологических раскопках фундаментов Десятинной церкви.

«Самые ранние из известных на сегодня средневековых чертежей относятся к концу XIII в., византийских чертежей даже не сохранилось, есть только их описания», — рассказывает Евгений Торшин, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия).

«Считалось, что чертежи появились на территории Беларуси только в XVI в., так вот эта находка это опровергает», — утверждает Александр Соловьев, ведущий научный сотрудник научно-реставрационного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Участок монастыря, на котором был обнаружен уникальный артефакт, ранее был многократно исследован археологическими экспедициями:

— Целые бригады копали на этом месте, но обнаружили чертеж только сейчас! — удивляются специалисты.

Храм-усыпальница конца XI — начала XII века на территории современного Спасо-Евфросиниевского монастыря, по предположению ученых, был возведен по чертежу, изображение которого найдено на плинфе во время раскопок

Впервые о храме-усыпальнице, возведенном в конце XI — начале XII в., упоминается в житии святой Евфросинии Полоцкой. Раскопки этого древнего памятника архитектуры проводились неоднократно. Во время их проведения обнаружены остатки большого трехнефного собора, к которому с запада, юга и севера примыкали галереи. Стены основного объема храма и галерей сложены из плинфы на цемяночном растворе в технике кладки с утопленным рядом. На месте раскопа храма-усыпальницы были найдены в большом количестве смальта и майоликовые плитки разных цветов.

На небольшом участке западной галереи сохранился первоначальный пол, декорированный майоликовыми плитками и мозаикой из дорогостоящей разноцветной смальты. В шурфах были найдены оставшиеся части стен северной и южной галереи. К сожалению, археологам так и не удалось обнаружить алтарную часть храма.