США впервые испытали катапульту для запуска самолета с авианосца 1 9.08.2017, 20:45

Электромагнитная катапульта - настоящая революция в мире авианосцев.

Самолет впервые в истории поднялся в воздух с авианосца чпри помощи электромагнитной катапульты, сообщает французская газета «L’Opinion», ссылаясь на видео, появившееся на Youtube. Ролик был снят на борту новейшего американского авианосца Gerald R. Ford, который сам начал активную службу в море только 22 июля 2017 года. Сейчас авианосец испытывается у берегов США в Атлантике, пишет сайт телеканала «Белсат».

Взлет и посадка истребителя на борт Gerald R. Ford с помощью электромагнитных систем

Авианосцы класса Ford – первые в мире, которые имеют не паровые, а электромагнитные системы запуска и посадки самолетов. Считается, что использование не пара, а электричества позволяет сэкономить место, вес, энергию корабля. Также электромагнитные катапульты полностью подконтрольны специалистам – в результате авианосец может легко запускать в воздух и более тяжелые, и более легкие, чем обычно, крылатые машины.

В связи с этим с борта авианосцев предыдущего класса Nimitz, например, не могли подниматься некоторые типы беспилотников.

Также электромагнитные катапульты обещают быть более безопасными и надежными, чем паровые, а за счет возможности регулировать силу запуска – будут снижать нагрузку на планеры летательных аппаратов, продлевая срок их службы.

Как работает электромагнитная катапульта

Катапульта, которая стоит на USS Gerald R. Ford, называется Электромагнитная система запуска летательных аппаратов – Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) и была изготовлена американской корпорацией General Atomics.

EMALS включает линейный индукционный мотор, который использует мощный ток, чтобы создать магнитные поля, которые запустят самолет в воздух, контрольные системы и большие батареи, используемые для аккумуляции электроэнергии.

Дело в том, что даже атомный авианосец не может непосредственно обеспечивать бесперебойную работу такой катапульты – батареи заряжаются за 45 секунд, а потом выпускают нужную энергию за 2-3 секунды.

Что у соседей

Московский флот хотя и располагает более-менее боеспособным авианосцем – «Адмиралом Кузнецовым», – но у этого корабля нет возможности держать достаточно многочисленную авиационную группировку. Кроме того, «Кузнецов» не имеет никакой катапульты – ни паровой, ни тем более новаторской электромагнитной.

Вместо катапульты на корабле стоит трамплин, который помогает самолетом подняться в воздух. В результате российским авиаконструкторам приходится создавать самолеты с гораздо более мощным режимом форсажа – иначе они просто не поднимутся в воздух.

Тем более не могут действовать с борта «Кузнецова» довольно тяжелые дальние разведывательные самолеты и самолеты дальней радиолокационной разведки и управления, важность которых для действия автономной морской авиагруппы в океане трудно переоценить – это глаза и уши самолетов и кораблей.

После того, как в России в последние годы начали обсуждать создание полноценного авианосца, стали озвучиваться идеи поставить на него катапульты. В 2014 году сообщалось, что Москва начала разрабатывать собственную электромагнитную катапульту.

Будущее электромагнитной катапульты

Кроме авианосной катапульты, General Atomics разработала и начала испытывать оружие, которое действует по такому же принципу – электромагнитную пушку или рейлган. 31 июля компания заявила, что отправляет рейлган (уже третьего поколения) с мощностью 10 мегаджоулей на стрельбище американских сухопутных войск в штате Юта.

Пушка разгоняет снаряд до скорости около 7000 км в час и не требует ничего, кроме электричества.

Система названа «многоцелевой средней дальности», заявляется, что ее можно будет использовать как на земле, так и на кораблях.

Планируется, что оружие такой скорости поможет при защите от вражеских самолетов, ракет, сможет пробить любой танк, и при этом один выстрел будет стоить в десятки раз меньше, чем ракета.