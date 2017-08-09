Предприниматели заставили чиновников заговорить о торговцах из Средней Азии 4 9.08.2017, 20:57

Белорусские ИП добились поднятия «неудобной» темы.

О торговцах из Средней Азии легпромом в регионах неоднократно заявляли в общественном объединении «Перспектива». В Минэкономике ответили, что этот вопрос обсудят на одном из заседаний рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при этом ведомстве, пишет tut.by.

В Беларуси необходимо навести порядок в серой торговле товарами легкой промышленности выходцами из Средней Азии, заявил председатель Госстандарта Виктор Назаренко во время онлайн-конференции.

— Когда мы анализируем эту ситуацию, складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске. Местные органы власти сегодня имеют права, возможности и обязанности навести порядок в этом беспределе. И только если они не справятся, применив все возможные меры воздействия, то можно подключать органы надзора, которые могут применять санкции, которые эти предприниматели заслуживают", — отметил председатель комитета.

По его мнению, в этом случае идет разговор о незаконной продукции. Получается, одни должны работать по закону, а другие — в условиях вседозволенности. «С моей точки зрения, должна быть жесткая оценка деятельности местных органов власти, как они организовали работу, разрешили торговать этой продукцией, и как она завозится. Тем более все это завозится не в сумках, а фурами. И все это видят люди», — констатировал руководитель Госстандарта.

Как сообщалось, МАРТ совместно с другими контролирующими органами с учетом многочисленных обращений от малого бизнеса, а также позиции концерна «Беллегпром» для всестороннего анализа ситуации, связанной с массовым открытием и работой торговых объектов, реализующих товары легкой промышленности по крайне низким ценам (в 2−3 раза ниже цен на аналогичные товары у субъектов малого бизнеса), в июле провел мониторинг. Он касался соблюдения законодательства в области торговли, а также требований техрегламентов. Проверено 34 объекта 24 субъектов.

Нарушения нашли в каждом обследованном объекте. Проверяющие, к примеру, обнаружили отсутствие или несоответствие утвержденного ассортиментного перечня, его несоблюдение, также отсутствовала маркировка с необходимой или достоверной информацией о товарах, ценниках, информация о месте нахождения книги замечаний и предложений, не соблюдались требования техрегламентов. Также в ходе мониторинга установлены факты, указывающие на возможные нарушения трудового и налогового законодательства, несоблюдение кассовой дисциплины при приеме наличных денег и другие.