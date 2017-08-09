Названы десять продуктов, которые улучшают память 9.08.2017, 21:25

Совсем необязательно принимать какие-то лекарственные препараты.

Ученые опубликовали Топ-10 продуктов, повышающих активность головного мозга и улучшающих память. Материалы исследования опубликованы в тематическом издании, пишет сайт actualnews.org.

1. Обогащенные витаминами В4 и К, брокколи улучшают память, как интеллектуальные игры.

2. Предотвращают потерю памяти свежие ягоды: клубника, черника, клюква.

3. Для здоровья мозга необходимо употреблять, выросшую в естественное среде, рыбу: лосось, тунец, сардины, сельдь.

4. Источником Омега-3 могут послужить грецкие орехи, тыква, семена чиа, льна.

5. Крупа киноа, богатая фолиевой кислотой, цинком, железом, ускорит процесс усвоения информации.

6. Для мозга полезен сырой лук.

7. Улучшает реакцию и память кофе, употребляемый в умеренных количествах.

8. Избежать развития заболеваний мозга поможет бульон, сваренный из говяжьих костей.

9. Благотворное влияние на мозг оказывают сухие травы и специи, например, розмарин и куркума.

10. Нормализует давление и кровообращение темный шоколад.