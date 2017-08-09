Белорусы чаще «гуглят» работу в Польше, чем в России 2 9.08.2017, 21:32

Польский рынок труда стал более привлекателен для жителей нашей страны.

«Свабода» изучила, насколько часто белорусы ищут в Google - поисковике, которым пользуются 62% жителей страны - фразы, связанные с работой и жильем в соседних странах.

Анализировались только русскоязычные запросы - белорусскоязычных Google не видел в достаточном количестве для анализа. Некоторые белорусы ищут работу в Польше с помощью запроса на польском языке, но таких в 10 раз меньше «русскоязычных».

За последние 5 лет из Беларуси фиксировались запросы о работе в Литве, Польше и России - запросов о работе в Латвии или Украине было маловато. На уровне запросов о Литве - запросы о работе в США, Испании, Израиле, Италии, Германии.

Но если к 2015 году белорусы чаще искали работу в России, то с 2016 года стали гораздо чаще искать ее в Польше. На Польшу чаще смотрели на западе Беларуси и в центре, на Россию - в Гомельской области, но за последний год запрос о работе в Польше побеждает во всех областях. Также с 2016 года подскочил интерес к «карте поляка»

Другая ситуация в запросах по городам: в Москве ищут работу более чем в 10 раз чаще, чем в Варшаве или Киеве, а информации о Вильно и Риге нет.

В 2010-2015 годах, согласно официальной статистике, из Беларуси ежегодно эмигрировали несколько тысяч человек. Если в 2010-м мигрантов было менее 7 тысяч, то за 2015-й из страны уехали около 10 тысяч. Более половины уезжали в Россию: так, в 2015 году из 9855 эмигрантов 5137 уехали в Россию, 893 в Украину, 589 в Литву, 493 в Германию, 327 в США, столько же в Туркменистан, 319 в Польшу, 286 в Израиль.