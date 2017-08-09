«Вчера нанесли разметку — сегодня снимают асфальт» 9.08.2017, 21:44

Как дорожники «осваивают» деньги с дорожных сборов белорусов.

Улица Фабричная расположена в Ленинском районе Минска. «Небольшая улица с типичными проблемами: ямы, как и везде», — говорят наши читатели. Но вчера приехали рабочие и нанесли красивую дорожную разметку. Краска высохла, и сегодня снова приехали рабочие — снимать асфальт, пишет onliner.by.

— Ну как сказать, ямы были, асфальт так себе, — рассказывает наш читатель с ником serge.sp. — Вчера днем здесь нанесли разметку: обозначили пешеходный переход и «лежачий полицейский».

Разметка просуществовала недолго. Сегодня на улице появилась специальная техника, рабочие стали снимать верхний слой асфальта вместе с нанесенной на него краской.

— С дороги стали снимать полотно. Ремонт — это отлично, но почему после нанесения свежей разметки? Я, конечно, слышал, что так бывает, но вижу в первый раз, — удивляется собеседник. — Наверное, когда положат новый асфальт, станут перекладывать теплосети.

Нанесением разметки на городских улицах занимается Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие (СМЭП). Там корреспонденту Onliner.by рассказали, что на данный момент обозначение пешеходных переходов является одной из приоритетных задач.

— Скоро начало учебного года, мы должны обезопасить детей. Потому подтягиваем эти вопросы: наносится разметка там, где это необходимо, обозначаются переходы, — отметили в СМЭП.

Возможно, на улице Фабричной имела место несогласованность в порядке проведения работ, так как ремонтом дорожного полотна занимается другая организация.