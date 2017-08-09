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Суд над Ларисой Щиряковой превратился в акцию протеста

  • 9.08.2017, 21:52
Фото: belsat.eu

Гомельчане опрыскали здание суда «чтобы не воняло».

В суде Гомельского района, где проходил суд над журналисткой-фрилансером Ларисой Щираковой, гомельчане провели флешмоб, пишет сайт телеканала «Белсат».

Солидарные с журналисткой надели респираторы или марлевые повязки и принесли пульверизатор с надписью «Чтобы не воняло».

Фото: belsat.eu
Фото: belsat.eu

Сама же журналистка пришла со связкой чеснока, чтобы народными средствами «отпугивать нечистую силу».

Фото: belsat.eu

Присутствующие на суде также держали листы с надписями «Не могу молчать» и «Я собираю и распространяю информацию. Я такой, как Лариса Щиракова».

Причина, по которой власти на этот раз преследуют журналитску – сюжет о том, как гомельские власти разрешили строить жилье в частном секторе на улице Белорусской, Песочном и Чкаловском проездах, а потом, прикрывшись генпланом, решили пустить дома под снос.


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