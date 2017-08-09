Олег Волчек: Настало время для новых перемен 4 9.08.2017, 22:58

Известный правозащитник поблагодарил белорусов за солидарность и поддержку.

Минский городской суд в третий раз отменил решение суда Фрунзенского района, который признавал руководителя правозащитного центра «Правовая помощь помощь» Олега Волчека виновным в участии в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля 2017 года.

Известный правозащитник поблагодарил всех белорусов за поддержку на своей странице в «Фейсбуке»:

- Всем спасибо за поддержку, которую Вы оказывали. Эта победа всех нас. Сегодня граждане становятся главным субъектом политики в Беларуси. Время для новых перемен и лучших ожиданий.