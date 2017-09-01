Криушенко: Футболисты должны иметь твердый характер 9 1.09.2017, 7:39

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Неудача с Люксембургом сплотит команду и мотивирует на реванш в матче со Швецией.

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал игру с Люксембургом.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал для пресс-службы АБФФ поражение от Люксембурга в квалификации ЧМ-2018 и заявил о том, что неудача должна сделать его команду злее.

— Первый тайм сыграли недостаточно агрессивно — много браковали. Хотя пару неплохих моментов было, которые надо было реализовывать. Говорил ребятам, что с этой командой нужно забить и потом будет намного легче. А так игра колебалась, во втором тайме пошла на встречных курсах. Переломный момент, когда штанга и перекладина и в быстрой атаке получили гол.

Травма Политевича сыграла определенную роль — перестроились на другую схему. Не до конца сконцентрированы — получили гол. Свои моменты мы не забили — соперник наказал нас за ошибку.

— Насколько действительно болезнено может быть поражение? Как будете настраивать команду на шведов?

— Любое поражение болезненно. Я думаю, что футболисты должны иметь твердый характер, твердую психику. Любое поражение делает, наверное, злее. И стимулирует к тому, чтобы в ближайшей игре, по-крайней мере, доказать и исправить ситуацию, — сказал Игорь Криушенко.

3 сентября в 19.00 сборная Беларуси сыграет в квалификации ЧМ-2018 с командой Швеции на поле «Борисов-Арены».

Завершат белорусы отборочный цикл поединками против Голландии (7 октября дома) и Франции (10 октября в гостях).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всего от Европы на чемпионате мира в 2018 году выступят 14 сборных, включая сборную России, которая на правах хозяйки мундиаля освобождена от отбора.