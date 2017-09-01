«Сейчас или никогда!»: Восставшие оршанцы заблокировали железную дорогу 1.09.2017, 8:23

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Иллюстрационное фото

Появился видео-рассказ о народных протестах в Орше в 1990-х.

В интернет-пространстве появились архивные видео-воспоминания Алеся Шутова (1970-2016), сообщает racyja.com.

Краевед и общественный деятель рассказывает о подъеме политической активности в Орше в начале 1990-х годов, который предшествовал развалу СССР.

Алесь Шутов родился в Орше 1 сентября 1970 и умер 5 октября 2016 года в Орше.

Разговор с Алесем Шутовым был записан в феврале 2016 года во время съемок фильма «Орша 1991» - о блокаде железной дороги в 1991 году.

Видео-воспоминания Алеся Шутова «Орша 1990-х» поделены на части: «Социально-экономическое положение», «Первые митинги», «Бело-красно-белый флаг», «Реакция власти», «Сейчас или никогда!», «Женщины», «Кутеинский монастырь», «Падение империи».