Видеофакт: Покупатель пробежал по кассовой ленте универсама «Рублевский» в Минске 11 1.09.2017, 8:38

4,339

Пробежка носила благотворительный характер.

Вчера будни усталых за неделю горожан, покупающих продукты в обычном минском универсаме, разбавил рисковый парень, который забрался на кассовую ленту и устроил на ней пробежку. Около минуты молодой человек прогуливался по ленте, пока его не столкнул один из покупателей, сообщает onliner.by.

Первое время ни кассир, ни покупатели никак не реагировали на парня и лишь изумленно смотрели на выходку. Позже сотрудник магазина все же возмутилась и обратилась к «коллеге» «марафонца», снимавшему видео, выразив свое недовольство. После (вероятно, иронизируя) она попросила «спортсмена» переместиться на соседнюю кассу, где нет очереди.

Уговорить бегуна у кассира не вышло — парень закончил пробежку только после того, как мужчина из очереди силой столкнул его с ленты. Что странно, на протяжении всего видео в кадре так и не появилась охрана и после инцидента парни просто убежали из магазина.

Выходка молодых людей не была бесцельной: свое видео они сняли в рамках социальной кампании «Вызов 100 000: velcombegom», инициированной сотовым оператором. Ее условия таковы: если до 4 сентября белорусы сообща преодолеют 100 тыс. км, velcom перечислит 100 тыс. рублей на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. К тому же за самый оригинальный ролик оператор пообещал подарить смартфон...

Что именно сподвигло парня на такой специфический поступок — смартфон или желание помочь детям, — сказать сложно. А может, и не то, и не другое: есть большая вероятность, что ролик был инициирован самой компанией-оператором и задумывался как вирусный. Если так — пока план работает.