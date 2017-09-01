Под Докшицами медведь заявился на пляж и съел 10 килограмм меда 7 1.09.2017, 8:53

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Косолапый зверь похозяйничал в деревне Лустичи Докшицкого района.

Председатель Бегомльского поссовета Николай Трахинин предполагает, что нашкодивший медведь пришел из Березинского биосферного заповедника – охраняемая территория всего в 12 километрах, сообщает sb.by.

Мишку видел и сам Николай Алексеевич, причем среди бела дня: тот неспешно пробирался через поле вдоль трассы. Завидев машину, безразлично проводил ее глазами. О дальнейших приключениях топтыгина рассказал староста деревни Михаил Шило.

Сначала гость облюбовал и расколол два улья возле крайнего в селе домика, легко перемахнув через полутораметровый забор из сетки-рабицы. Кое-где ограду потапыч помял, позже хозяевам пришлось ее чинить. Они — минчане, бывают в деревне наездами. Хозяйка пострадавшего подворья Надежда Ивановна дивится сообразительности медведя: он выбрал самый полный улей из десяти, две рамки прихватил с собой – их нашли в лесу пустыми. По ночам набеги повторялись: он сбрасывал домики для пчел, опустошил еще один. Спустя день после медового пиршества медведь заглянул на центральную улицу – там компания отдыхающих жарила шашлыки. Сначала мохнатый передвигался на четвереньках, а потом стал на задние лапы и заревел. Правда, когда любители мяса хором завопили от ужаса в ответ, развернулся и ушел в сторону леса.

Переполохом закончился и его визит на пляж соседнего санатория «Лесное». Зверя, возможно, привлек аромат пищи или хотел помыться? Когда отдыхающие начали шуметь, неспешно покинул «арену».

Инженер-охотовед Бегомльского лесхоза Валерий Васюкович почти ежедневно по вечерам дежурит возле Лустичей примерно до полуночи, сменяясь с коллегами. В пятницу они видели лохматого нарушителя спокойствия, на вид ему около трех-четырех лет. Вышел на дорогу и стоял, не пугаясь фар. Прогнали выстрелами в воздух, правда, особого испуга не показал, удалился вразвалочку. Видели местного мишку даже на кладбище. Замечали его и на поле с овсом – любители поспать сейчас как раз нагуливают жир на зиму.

Экскурсовод Березинского биосферного заповедника Виктор Ровдо рассказал, что в самом заповеднике от медвежьего бесчинства пострадал один из сотрудников. В деревне Крайцы Лепельского района у него на подворье визитер похозяйничал на пасеке – зараз съел более 10 килограммов меда. Ученые установили фотоловушки – вдруг вернется за сладким угощением?