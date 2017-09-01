закрыть
1 сентября 2017, пятница, 11:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Молдова депортировала «Русский мир»

7
  • 1.09.2017, 8:59
  • 3,490

Делегация российских военных и представителей фонда с таким названием ехала в Приденстровье.

Об этом сообщает interfax.ru.

Из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» генерал-майор Александр Владимиров, делегация Южной Осетии во главе с руководителем президентской администрации Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволод Железнов, а также представитель «верховного совета» так называемой «Приднестровской молдавской республики» в России Ольга Гукаленко.

Вся эта «представительная» делегация ехала в Приднестровье.

В связи с данным инцидентом так называемый «МИД Приднестровья» выразил так называемый «протест».


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт