Молдова депортировала «Русский мир» 7 1.09.2017, 8:59

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Делегация российских военных и представителей фонда с таким названием ехала в Приденстровье.

Об этом сообщает interfax.ru.

Из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» генерал-майор Александр Владимиров, делегация Южной Осетии во главе с руководителем президентской администрации Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволод Железнов, а также представитель «верховного совета» так называемой «Приднестровской молдавской республики» в России Ольга Гукаленко.

Вся эта «представительная» делегация ехала в Приднестровье.

В связи с данным инцидентом так называемый «МИД Приднестровья» выразил так называемый «протест».