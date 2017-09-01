В Бобруйске «тунеядцев» отправляют на уборку свеклы

В Бобруйске «тунеядцев» отправляют на уборку свеклы4
- 1.09.2017, 9:09
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Работы проводятся вручную, дневная норма не оговаривается.
Городское управление по труду, занятости и социальной защите приглашает безработных и временно неработающих бобруйчанан принять участие в уборке свеклы с полей, сообщает babruysk.by.
Странно, конечно, но в XXI веке в Беларуси подобные работы до сих пор производятся вручную. Хотя в цивилизованных странах не только выкапывание, но и погрузка корнеплодов давно ведется механизированным способом, как, например, в Германии.
Сколько же обещают за этот физически нелегкий труд работникам? Выплата заработной платы будет производиться по пятницам при выполнении нормы из расчета 15 – 20 рублей в день. При этом сколько же тонн свеклы необходимо собрать, чтобы выполнить пресловутую норму, почему-то в объявлении не указывается.