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В Бобруйске «тунеядцев» отправляют на уборку свеклы

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  • 1.09.2017, 9:09
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Работы проводятся вручную, дневная норма не оговаривается.

Городское управление по труду, занятости и социальной защите приглашает безработных и временно неработающих бобруйчанан принять участие в уборке свеклы с полей, сообщает babruysk.by.

Странно, конечно, но в XXI веке в Беларуси подобные работы до сих пор производятся вручную. Хотя в цивилизованных странах не только выкапывание, но и погрузка корнеплодов давно ведется механизированным способом, как, например, в Германии.

Сколько же обещают за этот физически нелегкий труд работникам? Выплата заработной платы будет производиться по пятницам при выполнении нормы из расчета 15 – 20 рублей в день. При этом сколько же тонн свеклы необходимо собрать, чтобы выполнить пресловутую норму, почему-то в объявлении не указывается.


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