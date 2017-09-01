Восемь признаков того, что вы умны не по годам 8 1.09.2017, 9:18

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Некоторые люди оказываются психологически и интеллектуально старше своих ровесников.

Есть такое выражение: «умен не по годам». Так говорят про людей, которые на собственном примере доказывают, что зрелость — это не бонус, который приходит вместе с возрастом, а состояние души и ума.

AdMe.ru подготовил список из 8 признаков, которые говорят о том, что человек психологически старше своих ровесников. Причем эти правила работают для людей самых разных биологических возрастов. Если вы узнаете себя хотя бы в половине пунктов, значит, окружающим действительно есть чему у вас поучиться.

Вы слушаете больше, чем говорите

С опытом мы понимаем, что бесконечная и пустая болтовня, как правило, не приносит никакой пользы ни нам, ни окружающим нас людям. Поэтому психологически зрелые люди предпочитают давать возможность выговориться тем, кто в этом действительно нуждается. К тому же, слушая других, мы можем почерпнуть много важной и интересной информации, чего не произойдет, если мы будем всегда говорить сами.

Не придаете большого значения моде

Фото: depositphotos / Darren Star Productions

Самый большой плюс взросления — это обретение гармонии с самим собой. Когда это происходит, человек перестает оглядываться на мнение окружающих и искусственные законы моды. Поэтому «психологически взрослый» человек не следит за модой все время. Таким людям все равно, какая одежда, книги, фильмы или гаджеты сейчас пользуются особенным спросом. Они выбирают сердцем.

Вы с интересом следите за новостями

В то время как подросток зациклен на себе и на своем внутреннем мире, взрослый человек понимает, что он — маленькое звено в огромной системе мира и его жизнь напрямую зависит от того, что происходит вокруг. Поэтому зрелые люди никогда не станут пренебрегать новой важной информацией о мировых событиях.

Но при этом соблюдаете «информационную диету»

Фото: depositphotos

Но пытаясь следить за важными вещами, не стоит забывать, что интернет пестрит бесполезной или даже неприятной информацией, которая лишь засоряет наши умы и приносит кучу негативных эмоций. Наученные опытом, психологически зрелые люди всегда знают, когда стоит отключиться от информационного потока. Им не составит никакого труда провести хотя бы пару часов без гаджета в руках.

Вы не скучаете наедине с самим собой

Фото: depositphotos

Если человек не может с удовольствием проводить время в одиночку, пора бить тревогу. Ведь это означает, что ему попросту не хватает душевного спокойствия и он не умеет самостоятельно справляться со своими мыслями и эмоциями. Зрелые люди с удовольствием проводят время в одиночестве, потому что знают, что быть наедине с собой — значит быть в лучшей компании.

И ненавидите стереотипы

Фото: depositphotos

С годами к нам приходит опыт, а опыт — это расширение всех границ и расшатывание всех барьеров. Именно поэтому «психологически взрослые» люди не признают никаких стереотипов. От таких людей вы не услышите, что женщина не может хорошо играть в футбол, а мужчина — вкусно готовить. И интересы, и хобби для себя они подбирают так же — не оглядываясь ни на какие стереотипы.

Вы не перфекционист до мозга костей...

Фото: depositphotos

С годами понимаешь, что достичь абсолютного совершенства невозможно. Поэтому, вырастая, люди перестают болеть так называемым перфекционизмом. Зрелый человек никогда не станет истязать себя, чтобы достичь каких-то призрачных и небывалых высот. Он знает, что порой чертовски необходимо давать себе передышку, и делает это без всяких угрызений совести.

Но умеете критиковать себя

Фото: 20th Century Fox

Но предыдущий пункт вовсе не означает, что «психологически взрослые» люди должны несерьезно и безответственно относиться к собственным делам и саморазвитию. Наоборот, отличительная черта взрослого человека заключается в том, что он умеет признавать собственные ошибки и не винит в своих неудачах никого, кроме себя. Такие люди умеют по-честному себя критиковать, и это помогает им с каждым днем становиться только лучше.