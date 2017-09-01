Сергей Веремеенко: Имея сильный дух, можно побеждать любого агрессора 1 1.09.2017, 9:26

Представитель БНК призвал белорусов быть достойными воинов Острожского и выйти на Акцию предупреждения.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко призвал выйти на Октябрьскую площадь Минска 8 сентября в 19:00 и высказать протест против проведения совместных с Россией военных маневров. Об этом политик заявил в интервью сайту БНК bnknews.org.

— До официального начала учений «Запад-2017» остаются считанные дни. В чем, по вашему мнению, их опасность для Беларуси?

— Главная опасность состоит в том, что мы не знаем сценария, который разработали под эти учения в Москве. Скорее всего, его полностью не знают и власти Беларуси. Лукашенко и компания пытаются вести собственную игру. Они, возможно, рассчитывают и получить определенные дивиденды от Путина за военные игры под самым носом НАТО, и на лояльность Запада. Но как в акробатике неспособному спортсмену рискованно садиться на шпагат, также и в политике руководителю колхозного уровня опасно претендовать на выигрыш в подобных играх.

— Многие говорят, что учения могут закончится тихой оккупацией Беларуси.

— Угроза независимости как Великого княжества Литовского, так и Речи Посполитой чаще всего была именно с Востока. Еще Московское княжество пыталось использовать элементы сегодняшних гибридных войн. Используя подкуп и пропаганду, его руководители, а затем российские цари, реализовывали свои захватнические планы в отношении нашей страны. А когда в конце ХVIII века эти планы осуществились, они начали уничтожать нашу интеллигенцию и переписывать нашу историю. Так оккупанты пытались лишить памяти целую нации. Не оставили они эти идеи и сегодня. Беларусь как оплот «совка» во главе с кремлевским вассалом является последним шансом держать Запад в напряжении, а также лакомым кусочком, такой европейской конфеткой для российского руководства.

— Как противостоять таким планам?

— 8 сентября — символическая и знаковая дата для всех белорусов. Наши предки 503 года назад доказали, что, имея сильный дух, можно противостоять превосходящему по численности во много раз агрессору и побеждать его. Думаю, что на исход битвы под Оршей повлияла и любовь его защитников к своей родине, которая всегда была богата на талантливых людей. В том числе и военных. Недаром эта битва еще в средние века рассматривалось как удачная военная операция, тактические ходы которой использовались вплоть до XX столетия.

И через несколько дней, 8 сентября, каждый из нас должен показать силу духа и выйти на акцию публичного сопротивления нашему многовековой врагу. Нужно понять, что никакая оппозиция, и тем более, никакой Лукашенко за нас ничего не сделают. Только сами. Только активным образом. И только вместе. Так живут в современных состоятельных демократических странах. Так живет весь цивилизованный мир.