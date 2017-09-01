Подвох от Гуцериева 7 1.09.2017, 9:39

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Сегодня на мировом калийном рынке наступает новая фаза.

Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений, заявил Лукашенко на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров ИООО «Славкалий» Михаилом Гуцериевым.

Но будет ли все развиваться так, как предполагает диктатор?

— «Беларуськалий» действительно является одним из крупнейших игроков на калийном рынке, — говорит «Завтра твоей страны» эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок. Но при этом нужно учитывать, что в ближайшее время на этом рынке появятся новые игроки, напоминает эксперт.

— Безусловно, очень важно иметь большую долю на всемирном рынке. Но сегодня важно не только повысить объемы реализации продукции, важнее всего — ее цена, — подчеркивает Татьяна Маненок.

По словам собеседницы «Завтра твоей страны», еще совсем недавно удавалось влиять на мировые цены на калийные удобрения путем создания альянсов с другими производителями, благодаря скоординированной политике.

— Сегодня на калийном рынке наступает новая фаза: сюда приходят новые игроки, конкуренция возрастает. И всем участникам рынка приходится думать, как влиять на цены. Не зря эксперты говорят, что обострение конкуренции будет стимулировать создание новых калийных альянсов, — говорит Татьяна Маненок.

По мнению эксперта, сегодняшнее превышение предложения над спросом на калийном рынке сделает более успешными тех производителей, кто добьется улучшения логистики доставок продукции, улучшения качества удобрений и снижения их себестоимости.

Поэтому обычное строительство еще одного комбината в Любанском районе при огромных затратах на проект необязательно приведет у успеху на мировом калийном рынке.