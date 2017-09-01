Владимир Некляев: Сказать Родине слова верности – это всегда кстати 1 1.09.2017, 9:55

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Владимир Некляев

8 сентября на Октябрьской площади в Минске будет хороший день, чтобы сделать это.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев в интервью сайту БНК bnknews.org, почему на Акции предупреждения нужно принять Присягу свободы.

- Учения «Запад-2017» в последние дни стали одной из наиболее обсуждаемых тем среди белорусов. В чем опасность этих маневров для нашей страны?

- Опасность не столько в самих учениях (хотя и в них тоже, так как после украинских событий никто не возьмется предсказать решения и действия российского руководства), сколько в их последствиях. Попросту в том, как они будут влиять на дальнейшую судьбу Беларуси. Она, между прочим, уже сегодня могла бы быть другой. Лучшей, если бы белорусские власти ориентировались в политических решениях на национальную, долгосрочную, а не на краткую и личную выгоду.

Вот смотрите: четверть века назад Республику Беларусь начали признавать в мире как суверенное государство. Тогда же были сформулированы основные принципы нашей внешней политики, один из которых - военно-политический нейтралитет. Мы не собирались вступать в какие-либо военные блоки, ожидая от других государств уважения нашего нейтрального безъядерного статуса. В соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, передавая советское ядерное оружие России, мы получили от ядерных держав, среди которых были Россия, США, Великобритания, гарантии сохранения целостности и безопасности нашего государства.

Военно-политический нейтралитет в совокупности со многовекторностью, открытостью в принятии основных политических решений и соблюдением прав человека делал Беларусь надежным и вполне предсказуемым партнером для всех, кто сотрудничает с нами, наших ближних и дальних соседей. Это давало нам перспективу развития.

Но все указанные принципы внешней политики были нарушены - и первым был нарушен (записанный, между прочим, в Конституции) принцип нейтралитета. Беларусь потеряла свой нейтральный военно-политический статус, поскольку вошла в военно-политический блок - Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Результатом этого и стали факты регулярного проведения учений на территории Беларуси совместно с армией страны, которая активно задействована в мировом, в том числе и военном, противостоянии. Это перекрывает нам доступ к западным высоким технологиям, инвестициям в технической, гуманитарной сфере и так далее. Короче - к развитию.

Продолжение политики вовлечения в военно-политические блоки губительно для страны, для нации, вот почему мы, как граждане, просто должны протестовать против действий антинациональной политики власти. Прежде всего против этого, так как учения «Запад-2017», на которые с настороженностью смотрят и ЕС, и США, - результат такой политики.

- 8 сентября в 19 часов на Октябрьской площади начнется акция протеста и против учений, и против военного союза с Россией. Почему белорусским патриотам следует принять на ней Присягу свободы?

- Потому что Беларусь не свободна. Политика властей не патриотическая, ведь понятие Отечества подменено в ней понятием государства. Отечество - это вечное, а государство - вчера одно, сегодня второе, завтра - третье. Настоящий патриот живет не в государстве, где чем ближе он к государственной власти, тем больше может «патриотически» хапнуть, а в Отечестве. А Родине, как и женщине, выразить высокие слова любви, слова верности никогда не лишне.