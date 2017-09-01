Порошенко: Почти 40% украинской торговли приходится именно на Европейский союз 3 1.09.2017, 9:59

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной в полном объеме.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необратимых процессах интеграции украинской экономики с рынком Европейского союза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом президент Украины прокомментировал вступление в силу Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"1 сентября 2017-го, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", – написал глава украинского государства.

Он отметил увеличение украинского экспорта в страны Евросоюза.

"С 1 января 2016-го у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За шесть месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики с рынком Евросоюза", – подчеркнул Порошенко.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации синхронно утвердили Верховная Рада Украины и Европарламент.

11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.