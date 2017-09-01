О школе с козами и коровами 1 Валерий Карбалевич

1.09.2017, 10:08

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Валерий Карбалевич

Пиар-шоу под странным названием «педсовет».

Боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут. Это очень большая проблема.

Из выступления А. Лукашенко на «педсовете» 24.08.2017 г.

В перерывах между заботами об уборке урожая, А. Лукашенко взялся за образование.

Сначала дал ценные указания вице-премьеру и министру образования, а затем поучаствовал в новом пиар-шоу под странным названием Республиканский педсовет.

Тема назревшая и чрезвычайно актуальная. Ибо система образования стремительно деградирует, как, собственно, и все остальное в стране. Происходит катастрофическое падение качества образовательных услуг.

Но как раз эта главная тема на мероприятиях с участием Лукашенко не обсуждалась. Разговор в основном велся вокруг совершенно второстепенных вопросов, типа формы одежды, 10-балльной системы оценок, времени начала занятий.

Официально озвученная цель Республиканского педсовета (обсудить проблемы образования) не выдерживает никакой критики. Ведь 800 человек, собравшись на 1-2 дня, ничего в принципе обсудить не могут. Не тот формат. Они могут выполнить только роль массовки в политическом спектакле. Что и произошло на самом деле. Объявленный формат открытого микрофона вряд ли может ввести в заблуждение. Острые вопросы не задавали, реальные проблемы школы не поднимали. Никто не выступил в защиту учителя, которого давно сделали затычкой во всех дырках, перегружают ненужной работой.

И в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что главная функция системы образования в Беларуси состоит вовсе не в получении качественных знаний, формировании творческой личности. Школа и университеты прежде всего призваны обеспечить политическую лояльность, послушание, сервилизм, рептильность. Они должны вырастить не граждан, а благомыслящих подданных. И существующему режиму это в полной мере удалось. Чтобы в этом убедиться, стоит посмотреть на наших учителей. Что, кстати, было хорошо видно по прошедшему педсовету.

Поэтому для учеников, а также учителей вводится форма (или «ругательное» слово дресс-код), «чтобы к 1 сентября дети были одинаковые». Еще Лукашенко выразил недовольство, что ученики не носят пионерские галстуки и значки БРСМ. Поскольку в школе не хватает дисциплины, А. Лукашенко потребовал от министра МВД к этому делу «милицию подключить, чтобы директору школы, учителю, классному руководителю помочь». В общем, для главы государства идеал школы — это большая казарма. Осталось научить ходить строем.

Как всегда во время таких официальных выступлений А. Лукашенко, главное было сказано за пределами подготовленного спичрайтерами текста, когда он отрывался от бумаги и говорил от себя. Что называется, от души. Здесь вся респектабельность и политкорректность исчезает, обнажается сущность, естество человека. И он искренне выражает то, что на самом деле думает. Есть такое выражение: оговорка по Фрейду. То есть когда человек неожиданно высказывает вслух какие-то мысли, которые люди обычно прячут в подсознании. Но в нашем случае перед нами как раз не оговорка, а самая что ни на есть настоящая речь по Фрейду, когда подсознание естественным образом перетекает в сознание. И это как раз самое интересное.

А. Лукашенко часто повторяет, что мы в своей политике идем «от жизни», «от земли». Под этим он в основном понимает собственный жизненный опыт, за пределы которого ему трудно выйти. И он выстраивает систему образования под свои патриархальные представления.

Говоря о трудовом обучении в школе, президент вспоминает свое детство: «Надо посмотреть, вернуться к тому, как это у нас было. У нас в школе мы работали на приусадебных участках. Мы обязаны были летом три недели или месяц проходить трудовое обучение, практику. Не везде это есть». Лукашенко предлагает вернуться к этому, поскольку дети козу от коровы отличить не могут. Обратите внимание, его возмущает не то, что дети смартфон от планшета отличить не могут, а козу от коровы. Поэтому школьные учебники надо писать как можно проще, потому что, как он ранее признавался, сам не все в них понимает.

Затем президент изложил свои представления о высшем образовании: «Ну зачем пять лет учить? Я по себе знаю, что там пять лет делать нечего... Три года достаточно для получения высшего образования». Причем, по мнению А. Лукашенко, половину срока обучения должна составлять практика на производстве. Чтобы будущий агроном основательно походил по навозу, тогда будет отличным специалистом.

Недаром же А. Лукашенко постоянно рассказывает, как он ухаживает в своем хозяйстве за коровами, козами и всей домашней живностью, приглашает гостей косить траву. Главная политическая новость прошедшей субботы — как Лукашенко убирает бульбу в своей резиденции. А еще недавно была показательная жатва серпами.

Козы и коровы, косы и серпы — это мир с точки зрения обычного крестьянина ХХ века. Простые нравы пастушеского народа. В этом мире обыденного обскурантизма нет места IТ-технологиям. Лукашенко даже не заметил, что он и страна живут в разных исторических эпохах. Идя «от земли», А. Лукашенко выстраивает Беларусь под свое патриархальное мировоззрение. Не удивительно, что принуждение учителей контролировать жатву, видится ему вполне нормальным. «Уборка, на которой попросили побывать учителей, она в удовольствие должна быть», — отметил А. Лукашенко.

Еще одна занимательная реплика: «Мой сын учится в обычной деревенской школе. Если кто-то думает, что если там учится сын президента и эту школу перевернули, ничего такого. Какова была школа, кабинеты, такими они и остались. И я жестко за этим следил, чтобы потом не начались разговоры: «А там для сына специально все сделали». Ага, вы много знаете деревенских школ с двумя бассейнами?

А вот представления Лукашенко о мире, в частности, о миграционном кризисе в Европе. «Вот, знаете, в Европе что там произошло — в Германии и так далее. Они хотели возродить рабство в XXI веке, — заявил А. Лукашенко. — Мол, эти приедут, простите меня, (африканцы — Авт.), будут на нас работать. Получили? Надо по-человечески относиться к людям. По-человечески. Независимо от цвета кожи».

Здесь намешаны представления, взятые из его школьных учебников об эпохе колониализма и рабства в США, привлечении в Европу рабочей силы из-за рубежа после войны. И все свалено в одну кучу. И на такой картине мира строится внешняя политика Беларуси.

И в качестве кульминации, вишенки на торте, размышления Лукашенко о детях оппозиционеров: «Надо предложить несколько вариантов этой формы школьной. И чтобы было удобно для детей из пятой колонны (мы же их не выбросим, это же наши дети), и для наших обычных детей белорусов, настоящих, которые любят нашу родину».

В своей ненависти к оппозиции А. Лукашенко был всегда искренен. Но здесь он забыл свои размышления, что надо по-человечески относиться к людям, независимо от цвета кожи. Ведь цвет кожи ничто по сравнению с тем, что эти люди имеют наглость претендовать на власть. А это святотатство простить невозможно.

Таким образом, впервые за 23 года А. Лукашенко фактически дает всем работникам образования установку, как нужно относиться к детям оппозиционеров. Подразумевается, что при необходимости мы достанем этих «отморозков» через их детей.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»